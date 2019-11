Masters 1000 Parigi-Bercy 2019 | si ritira Nadal | è Shapovalov a sfidare Djokovic in finale

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 2 novembre 2019) Non si è giocata la seconda semidelditra Rafaele Denis. Il maiorchino si èto a causa di un infortunio addominale, come egli stesso ha riferito, ravvisato in uno degli ultimi servizi durante il riscaldamento a pochi istanti dal match, pertanto ainNovaksarà Denis. Il serbo ha battuto in due set nella sua semiil bulgaro Grigor Dimitrov e andrà a caccia del suo sesto titolo nel palasportno, mentreaccede alla sua primain un. Le tre precedenti sfide tra, giocate tutte quest’anno, sono state vinte tutte dal serbo, che ha perso solo un set col canadese agli Australian Open, per poi batterlo due set a zero neidi Roma e Shanghai. massimiliano.valle@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

vitasportivait : ??#Tennis | #RolexParisMasters ??CRACK NADAL Forfait dello spagnolo in semifinale per un risentimento ai muscoli… - toMMilanello : È #Djokovic contro #Shapovalov la finale del #RolexParisMasters. Il serbo fa fuori Dimitrov 7-6 6-4, il canadese pa… - RSIsport : ?????? Nadal dichiara forfait, in finale al Masters 1000 di Parigi-Bercy ci va Shapovalov -