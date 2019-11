Martina e Daniele si ritrovano | Nasoni attacca | “Non siamo Taylor e Erica”

Martina e Gennaro stanno insieme? “Le voglio bene” - incontro speciale per Daniele : Gennaro Lillio e Martina Nasoni stanno insieme? Il gossip sugli ex concorrenti del Grande Fratello Durante la frequentazione con Daniele Dal Moro Martina Nasoni e Gennaro Lillio sono stati chiacchieratissimi: il loro incontro a Napoli infatti ha spinto parecchi a credere che la vincitrice dell’ultimo Grande Fratello di Barbara d’Urso e il personal trainer e […] L'articolo Martina e Gennaro stanno insieme? “Le voglio ...

U&D - Martina probabile tronista e Daniele Dal Moro commenta : 'Attenti al lupo' : Da quando è circolata l'indiscrezione relativa ad un ipotetico ruolo da tronista per Martina Nasoni, il profilo Instagram di Daniele Dal Moro è stato preso preso d'assalto. È stato il settimanale Spy a riportare che in pole-position per la sostituzione di Sara Tozzi (che di recente ha lasciato il trono) ci sarebbe proprio la vincitrice del Grande Fratello 16. Inoltre, la decisione della 21enne di interrompere la conoscenza con Daniele, non ha ...

Daniele Dal Moro - ex GF - nuova affermazione su Martina : 'Una relazione deve iniziare bene' : Daniele Dal Moro è tornato a parlare del rapporto con Martina Nasoni: il giovane veronese è tornato a fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale dopo il commento di un suo fan, dato che la frequentazione tra i due ex gieffini sta diventando una vera e propria telenovela e i due, quando provano a rappacificarsi, incontrano sempre degli ostacoli. Questa volta a dividere i due ci ha pensato un sondaggio lanciato da Daniele dove tirava in ...

Martina Nasoni - è caos con Daniele : “Relazione malata” - Erica e Gennaro coinvolti : Daniele Dal Moro e Martina Nasoni si sono lasciati (di nuovo): è caos sulla coppia La storia di Daniele Dal Moro e Martina Nasoni sta diventando una soap opera di quelle a cui forse neanche Beautiful potrà tener testa. Va beh, detta così sembra esagerato ma non si può negare che i due litighino di […] L'articolo Martina Nasoni, è caos con Daniele: “Relazione malata”, Erica e Gennaro coinvolti proviene da Gossip e Tv.

Daniele Dal Moro fiume in piena dopo Martina : “Non sono questo - ho perso la luce” : Grande Fratello, lo sfogo di Daniele Dal Moro dopo Martina Nasoni Daniele Dal Moro è costantemente sotto attacco sin dalla fine del Grande Fratello 16 perché la sua frequentazione con Martina Nasoni ha catturato l’attenzione di molti, e un carattere come quello del gieffino non poteva che far discutere; non per niente dopo le varie […] L'articolo Daniele Dal Moro fiume in piena dopo Martina: “Non sono questo, ho perso la ...

Daniele Dal Moro furioso con gli hater : Martina? Non devo avere per forza una donna : Dopo aver animato la sedicesima edizione del Grande Fratello, condotta da Barbara d'Urso, l'ex gieffino Daniele Dal Moro è tornato al centro del gossip ed appare sempre più lontano dalla sua ex coinquilina, Martina Nasoni. Recentemente i due ex concorrenti del Grande Fratello avevano tra loro avuto un forte scontro in rete, a seguito di un sondaggio social indetto da Daniele, che su Instagram - tra le opzioni del suo gioco - chiedeva agli utenti ...

Grande Fratello - Martina Nasoni e Daniele Dal Moro : "Mi sono rotto di tutto - basta con gli insulti" : "Mi ha scritto un messaggio stanotte in direct e devo ancora aprirlo", ha dichiarato in una storia Instagram l'ex gieffino Daniele Dal Moro. Sembra quindi definitiva e irreversibile la rottura tra lui e Martina Nasoni, conosciuta proprio nella casa del reality il Grande Fratello. "Se non me ne impor

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro : è scattato di nuovo l’amore? : Martina Nasoni cerca Daniele Dal Moro: il nuovo riavvicinamento Martina Nasoni in queste ore avrebbe tentato un nuovo riavvicinamento con Daniele Dal Moro. I due ex gieffini hanno ammesso di recente di essere stati insieme nelle settimane successive al Grande Fratello ma di essersi divisi poi per tutta l’estate. A settembre ci sarebbe stato un ritorno di fiamma tra i due che si sarebbe consumato in breve tempo. Ad oggi, Martina Nasoni e ...

Grande Fratello - Martina e Daniele : “Mancanza di fiducia - mi sono rotto!” : Cosa c’è davvero fra Martina e Daniele dopo il litigio? Novità sull’ex coppia del Gf Martina Nasoni e Daniele Dal Moro non stanno più insieme… ma c’è stato un riavvicinamento. La ragazza ha deciso di scrivergli. Daniele ha confessato di aver ricevuto un messaggio da lei nel cuore della notte. Ma non lo ha letto: […] L'articolo Grande Fratello, Martina e Daniele: “Mancanza di fiducia, mi sono rotto!” ...

Lite tra Gaetano Arena e Daniele Dal Moro su Instagram : la causa potrebbe essere Martina : Daniele Dal Moro e Gaetano Arena sono stati protagonisti di un acceso scontro su Instagram. Quest’ultimo ha accusato il veronese di essersi comportato male nei confronti di Martina Nasoni. Il rapporto tra Daniele e Martina è sempre stato caratterizzato da alti e bassi. Nelle scorse ore Daniele ha pubblicato sui social un sondaggio che vedeva come protagonista Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. Tale comportamento da pare di Dal Moro ha fatto ...

Grande Fratello - tra Daniele e Gaetano volano stracci : interviene Kikó - c’entra Martina : Grande Fratello, la lite tra Daniele Dal Moro e Gaetano Arena fa discutere Oggi sta succedendo di tutto tra gli ex concorrenti del Grande Fratello 16 perché dopo la lite tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro, che ha pubblicato un messaggio privato della prima su Instagram, è intervenuto anche Gaetano Arena accusando il suo […] L'articolo Grande Fratello, tra Daniele e Gaetano volano stracci: interviene Kikó, c’entra Martina proviene ...

Daniele Dal Moro insulta Gaetano Arena. C’entra Martina Nasoni : Gaetano Arena difende Martina Nasoni: la reazione shock di Daniele Dal Moro Daniele Dal Moro ha spiazzato i suoi followers, pubblicando alcune conversazioni tra lui e Martina Nasoni. Il modello ha lanciato un ironico sondaggio sul suo profilo social, mettendo tra le opzioni quella di sposare la musa di Irama, ma lei non l’ha presa bene e sbottato con lui in privato, inconsapevole che Daniele avrebbe poi pubblicato il tutto. Gaetano Arena ...

Scontro su IG tra Martina Nasoni e Daniele - lei : 'Sei veramente pessimo' : Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono tornati al centro del gossip per una nuova lite. Questa volta la vincitrice del Grande Fratello ha dato luogo ad una vera e propria scenata di gelosia sul web nei confronti del veronese. Tutto è iniziato per un sondaggio pubblicato da Daniele su Instagram. Il giovane ha chiesto ai suoi follower da quale parte stessero, dopo lo Scontro tra Erica Piamonte e Giorgia Caldarulo. Nel caso di vittoria della ...

Martina Nasoni fa una rivelazione su Daniele Dal Moro : “Ho paura” : Grande Fratello: Martina Nasoni svela un retroscena su Daniele Dal Moro Martina Nasoni, tra le pagine del settimanale Tv Mia, è tornata a parlare del suo rapporto, decisamente complicato, con Daniele Dal Moro. La vincitrice della sedicesima edizione del GF di Barbara d’Urso ha ammesso che per un periodo lei e il bel modello sono stati insieme, anche se durante i mesi estivi si sono allontanati per poi ritrovarsi di recente. I due, al ...