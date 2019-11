Marocchino in Italia dopo 2 espulsioni | sarà di nuovo allontanato

Ancora in Italia dopo 2 espulsioni - viene trovato con droga : Marocchino fermato dai carabinieri : I carabinieri sono intervenuti dopo la segnalazione dei gestori di un motel, preoccupati per le urla che provenivano da una camera. All'interno un marocchino, che stava discutendo con la compagna Italiana. In seguito ad un veloce controllo, è risultato già espulso per ben due volta dal nostro Paese Federico Garau ? Luoghi: Cremona

"Allah Akbar - italiani morite...". Il Marocchino semina il panico : Rosa Scognamiglio Le urla del 38enne marocchino agli agenti mentre veniva tratto in arresto: "I nazisti hanno ucciso pochi italiani" Lancia un bottiglia di Wiskey vuota sulla folla al grido di "Allah AlAkbar". È l'ultima follia di uno straniero, marocchino e senza fissa dimora, che ha tentato di seminare il panico tra la gente nella città di Genova. Ma, stavolta, il facinoroso ha rischiato il linciaggio. Era visibilmente su di giri. ...

"Odio profondo per l'Italia" : espulso 24enne Marocchino : Giorgia Baroncini Il "lupo solitario" aveva una lunga lista di precedenti: qualche tempo aveva minacciato di far esplodere una bomba in questura a Vicenza Un potenziale "lupo solitario". Così era stato definito Oussama Alouani, 24enne marocchino, che abitava a Thiene (Vicenza). Ora il giovane, su decisione del Ministero dell'Interno, è stato espulso dall'Italia con un provvedimento amministrativo d'urgenza sulla base delle indagini ...

“Troppi stranieri - non c’è integrazione” : papà Marocchino porta via il figlio da una classe con un solo italiano : In un mondo sempre più o bianco o nero e sempre meno propenso ad accettare le vie di mezzo, in un mondo che vede contrapposti razzisti da una parte e buonisti dall’altra, come si può collocare un papà marocchino che ritira il figlio da una scuola di Bologna perché ci sono venti stranieri e solo un italiano? Come si colloca quello stesso papà marocchino che lamenta la mancata integrazione e le inefficienze di un asilo che ha troppi iscritti ...