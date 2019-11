Maria De Filippi furiosa a Tu Sì Que Vales con un concorrente | “Cog ne”

Tu sì que vales - caos in studio. Maria De Filippi : “Deficiente!” : Tu sì que vales, Maria De Filippi sbotta: “Ma come gli viene in mente?!” E’ davvero raro che Maria De Filippi perda la pazienza all’interno dei suoi programmi, ma quando succede non c’è scampo: con Filippo Bisciglia si è arrabbiata ad Amici Celebrities; alcuni tronisti le hanno fatto perdere la pazienza, così come alcuni cavalieri del Trono Over; mentre questa sera a Tu sì que vales Maria De Filippi si è infuriata ...

Maria De Filippi e la Carrà pronte per un programma insieme? La verità : Maria De Filippi gelata da Raffaella Carrà: “Lavorare con lei? Non ho la smania” Raffaella Carrà ha rilasciato una lunga intervista sul quindicinale Lei. E ovviamente l’argomento portante della chiacchierata con il giornalista del magazine è stato il suo ritorno in Tv alla conduzione del programma A raccontare comincia tv. Nella scorsa edizione una delle ospiti più seguite e apprezzate dal pubblico a casa è stata Maria De ...

Tu sì que vales - Maria De Filippi : “Ho paura quando sono in onda” : Maria De Filippi, Tu sì que vales: “Ho paura ancora oggi quando vado in onda” E’ il programma più seguito del sabato sera da molti anni a questa parte: Tu sì que vales fa tirare un sospiro di sollievo a Canale 5 soprattutto quest’anno dopo i flop di Live Non è la d’Urso ed Eurogames. Un programma variegato, versatile, allegro e spensierato grazie all’inossidabile giuria composta da Gerry Scotti, Rudy Zerbi, ...

Alberto Urso - nuovo album. Il tenore non scorda Maria De Filippi : gesto : Alberto Urso, esce il nuovo album. Il tenore non si scorda di Maria De Filippi: il gesto per la conduttrice Alberto Urso non si ferma. Per il tenore consacrato dalla scuola di Amici, oggi 31 ottobre è una data speciale: da poche ore è infatti uscito il suo secondo album dal titolo “Il sole ad […] L'articolo Alberto Urso, nuovo album. Il tenore non scorda Maria De Filippi: gesto proviene da Gossip e Tv.

Maria De Filippi critica Enzo a Uomini e Donne : “Perchè fai così?” : Uomini e Donne Over, Maria De Filippi contro Enzo Capo: “Perchè chiedi i video a Pamela?” La situazione tra Enzo Capo e Pamela Barretta non convince affatto Maria De Filippi. Difatti la conduttrice di Uomini e Donne ha dichiarato schiettamente di non capire gli atteggiamenti del cavaliere nei confronti della dama, che è arrivato addirittura a chiederle i video per capire se sia tornata a casa oppure se sia davvero al ristornate con ...

Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 30 ottobre 2019 : Maria De Filippi Mette Enzo Alle Strette! : Durante la Puntata di Oggi a Uomini e Donne Over, Enzo Capo dimostra di essere molto geloso di Pamela Barretta. La De Filippi però lo costringe a prendere una decisione! Ecco nel dettaglio quello che succede Oggi al trono Over di Uomini e Donne. L'articolo Uomini e Donne Over Puntata di Oggi 30 ottobre 2019: Maria De Filippi Mette Enzo Alle Strette! proviene da Gossip News.

Uomini e Donne - Jean Pierre fa piangere Gemma. Maria De Filippi : "Ogni tanto ti illudi..." : Nella puntata di oggi, lunedì 28 ottobre 2019, di Uomini e Donne, dedicata al Trono Over, Gemma ha pianto più volte a causa del sentimento non corrisposto con Jean Pierre.Al termine della scorsa registrazione, Gemma aveva fatto una sorpresa a Jean Pierre, presentandosi al suo tavolo, durante una cena. In quell'occasione, Gemma aveva chiesto all'uomo i motivi per i quali aveva deciso di tenere in studio un'altra donna, Antonella, per la ...

Adrian - Maria De Filippi in soccorso di Celentano : Mediaset - la mossa per salvare il Molleggiato : Adriano Celentano dopo il flop della scorsa stagione si affida a Maria De Filippi, spera che lei lo salvi. Maria, scrive TvBlog, sarà ospite dello show di Celentano nella seconda puntata. A partire dal 7 novembre su Canale 5, dopo il cartone animato (che si era distinto per bruttezza), Celentano apr

Sabrina Ferilli risponde a Maria De Filippi e spiazza tutti a Tu si que vales : «Che caz*** me ne frega» : Sabrina Ferilli a Tu si que vales, risponde a Maria De Filippi e spiazza tutti: «Che caz*** me ne frega». L’attrice romana, giudice popolare del programma del sabato sera di Canale 5, ha spiazzato tutti con una risposta pepata su una delle performance della serata. Un artista 30enne si esibisce in una speciale danza con palo da pole dance e vasca da bagno. Sabrina Ferilli, ironica, dice di non aver visto l’esibizione perché ...

I retroscena di Blogo : Maria De Filippi ospite di Celentano alla seconda di Adriano : Mentre vi abbiamo dato già conto degli ospiti e dei temi della prima puntata di Adriano, lo show in onda su Canale 5 da giovedì 7 novembre, ci giungono notizie rispetto ai protagonisti della seconda puntata di questo spettacolo che vedrà il gran ritorno in tv di Adriano Celentano. Con Enrico Mentana, Celentano fa poker alla prima di Adriano su Canale 5 (Anteprima Blogo) prosegui la ...

Tu Si Que Vales - Sabrina Ferilli a Maria De Filippi : “Ma che caz*** me ne frega”. Pubblico a bocca aperta : Sabrina Ferilli è molto apprezzata nel suo ruolo di giurata a Tu Si Que Vales: il programma del sabato sera di Canale 5 trova nella bella attrice una risorsa. Ironica e spontanea, è uno dei segreti del successo di questa edizione. E anche durante la puntata di sabato 26 ottobre, la Ferilli ha fatto rimanere conduttrice e Pubblico in studio a bocca aperta. Durante l’esibizione di un ragazzo con palo da pole dance e vasca da bagno, ...

Ascolti Tu si que vales da record : è boom per Maria De Filippi : Tu si que vales, Ascolti seconda puntata: Maria De Filippi sfonda il 30% e doppia Ulisse E’ andata in onda ieri sera la seconda puntata di Tu si que vales, che ha totalizzato i seguenti Ascolti: 5.342.000 telespettatori e il 30% di share. Un risultato da record per Maria De Filippi e tutta la sua squadra. Il programma del sabato sera di Canale5, infatti, è cresciuto di ben 300 mila telespettatori e 2 punti percentuali rispetto al già ...

Tu si que vales - Maria De Filippi riprende Belen per lo strafalcione in italiano. Poi le lacrime : Una seconda puntata di Tu si que vales complessa, per Belen Rodriguez. Nel corso dello show del sabato sera in onda su Canale 5, infatti, l'argentina prima è stata ripresa da Maria De Filippi per il suo italiano. Certo, osservazione ironica ma che deve averla toccata, almeno un pochino. Belen infatt

Mediaset - l'ascesa di Filippo Bisciglia : cosa c'è dietro al trionfo della scoperta di Maria De Filippi : Come sa bene la creatura di Antonio Ricci e programma di punta di Canale 5 Striscia la notizia, Maria De Filippi crea dei mostri televisivi, talvolta a sua insaputa; questa volta, però, non si toccheranno personaggi sui generis, trash e discutibili come l' opinionista Tina Cipollari, la corteggiatri