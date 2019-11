Marco Bocci sulla malattia dell' ex fidanzata Emma Marrone | ' Mi sono spaventato'

“Ero spaventato”. Marco Bocci - il retroscena su Emma che non aveva mai raccontato prima : Il 28 novembre uscirà ufficialmente il primo film che vedrà l’attore Marco Bocci in veste di regista, che si intitola ‘A Tor Bella Monica non piove mai’. In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’ ha toccato vari argomenti, iniziando da uno in particolare. Una brutta vicenda che lo ha visto protagonista nel 2018. Stiamo parlando di quando fu attaccato da un pericoloso herpes che gli arrivò fino al ...

«A Tor Bella Monica non piove mai» : l’esordio alla regia di Marco Bocci : A Tor Bella Monica non piove mai, le foto del filmA Tor Bella Monica non piove mai, le foto del filmA Tor Bella Monica non piove mai, le foto del filmA Tor Bella Monica non piove mai, le foto del filmA Tor Bella Monica non piove mai, le foto del filmA Tor Bella Monica non piove mai, le foto del filmTor Bella Monaca, i palazzoni grigi, una famiglia piccola, di quelle come, alle porte di Roma, se ne vedono tante. Guglielmo e Maria Borri, i capelli ...

Marco Bocci : «Sono partito dalle mie esperienze più intime per raccontare la storia di una periferia vera» : Arriva al cinema dal 28 novembre A Tor Bella Monaca non ‘piove’ mai, esordio alla regia di Marco Bocci, che ha scritto anche la sceneggiatura, partendo da suo romanzo omonimo edito da De Agostini. Un racconto della periferia che si macchia di atmosfere crime. Una fotografia di Tor Bella Monaca, come metafora di ogni ‘mondo’ difficile, marchiato dall’opinione pubblica, dove insieme ai perdenti convivono anche tante persone che lottano ogni giorno ...

Laura Chiatti e il sesso con Marco Bocci : “Prima due volte al giorno - adesso le cose sono cambiate…” : Qualche tempo fa, Laura Chiatti aveva fatto sapere di vivere con il suo Marco Bocci un amore passionale, e di fare sesso due volte al giorno. Ma ieri, ospite di Bianca Guaccero a Detto Fatto, ‘stuzzicata’ dalla conduttrice su questo tema, l’attrice ha ritrattato. O meglio, ha specificato che dopo la nascita dei sue figli, Enea e Pablo, le cose sono un pochino cambiate: “Scordatevelo! Vi dirò la verità, era una battuta, fu ...

Emma Marrone - i fan preoccupati : «Il tumore è tornato?». Marco Bocci la incoraggia : «Bella e c**» : Emma Marrone ha annunciato il suo ritiro dalle scene per motivi di salute e subito tra i fan è scoppiata la preoccupazione. L’amata cantante non ha specificato il motivo che la costringerà a prendersi un periodo di riposo, ma il fatto che lei si sia sempre dimostrata amante del suo lavoro e una vera macchina da guerra del canto ha fatto pensare che possa trattarsi di qualcosa di grave. Emma è stata recentemente impegnata nella promozione ...

