Mara Carfagna | tutti pazzi per lei | non solo Giovanni Toti | ma anche Carlo Calenda in

Mara Carfagna è sempre più vicina all'addio a Forza Italia : Ira di Silvio Berlusconi contro Mara Carfagna. Si accomodi fuori da Forza Italia chi critica in maniera "strumentale" le posizioni del partito, fa capire il Cavaliere. "Mi aspetto che nel Movimento che ho fondato nessuno si permetta di avanzare dei dubbi sul nostro impegno a fianco di Israele e del popolo ebraico, contro l'antisemitismo e ogni forma di razzismo", scandisce nella nota, diffusa all'indomani delle critiche della vice presidente ...

Mara tempora. Carfagna tentenna troppo e fa innervosire tutti : Roma. “Mara tempora currunt”. Pure i calembour denunciano l’insofferenza nei confronti della sua indecisione. “E’ come la tela di Penelope”, sbuffa scetticismo il deputato forzista Paolo Zangrillo, quando gli si chiede a che punto sia la costituzione del “gruppo della Carfagna”. Sembrava che l’empio

Lele Mora : “Mara Carfagna è nata da me. L’ho portata a Miss Italia e poi è diventata ministro con Silvio Berlusconi” : “Io ho creato dei mostri. Gente che non sapeva fare nulla, che una volta arrivata al successo e alla ricchezza non si è più ricordata nemmeno di fare una telefonata”. A dirlo, non senza un po’ di rammarico nella voce, è l’ex agente dei vip Lele Mora che si è raccontato in un’intervista a Radio Italia Anni 60, tirando le somme delle persone che gli sono state riconoscenti o meno in questi anni e spiegando che sono ...

Giorgia Meloni contro Mara Carfagna : "Forza Italia ha dei problemi? Non dia la colpa a me e Salvini" : Giorgia Meloni rompe il silenzio dopo le numerose dichiarazioni di Mara Carfagna. E lo fa per risponderle. Il punto è che la deputata azzurra da tempo pungola il suo stesso partito, cercando di tenerlo lontano da quella che bolla come "deriva sovranista", tanto da disertare la manifestazione del cen

Mara Carfagna : "Che tristezza vedere Silvio Berlusconi consegnare le chiavi del centrodestra a Matteo Salvini" : Mara Carfagna è sempre stata anti-salviniana e lo dimostra ancora una volta durante l'intervista di Bianca Berlinguer a Cartabianca, su Rai tre. "Quella di sabato è stata una bella manifestazione, è emersa una grande voglia di partecipare. Ma io non ho partecipato", sottolinea la vicepresidente dell

Matteo Renzi la vuole - Mara Carfagna lo umilia : "Non voglio un altro padrone" : «L' evidente speranza di Renzi è quella di una implosione di Forza Italia: io invece continuo a sperare e a lavorare affinché il partito abbia l' intelligenza, l' energia e il coraggio di conservare la sua identità di movimento repubblicano, moderato, liberale e riformista con i piedi ben piantati n

Mara Carfagna a Renzi : «Non vogliamo nuovi approdi e nuovi padroni» : Mara Carfagna, vice presidente della Camera, dice no a Italia Viva. «L'evidente speranza di Renzi è quella di una implosione di Forza Italia: io invece continuo a sperare e a...

Matteo Renzi vuole sfidare Matteo Salvini al Nord e cerca Mara Carfagna : Matteo Renzi ha difronte a sé due strade: "Seguire il modello Alfano" che "significherebbe accontentarsi di usare il potere guadagnato in questa legislatura per provare a strappare qualche parlamentare a Forza Italia (come provò a fare Alfano)" oppure, scrive Claudio Cerasa su Il Foglio, "seguire il

"Capisco l'imbarazzo di Mara Carfagna" - dice Boschi : “Mara non va tirata per la giacchetta. Però capisco benissimo il suo imbarazzo ad andare domani (oggi, ndr) a Roma con CasaPound”. In un'intervista a Il Foglio, Maria Elena Boschi, renziana di ferro, già ministro, dice di stimare la Carfagna, ma che la deputata di Forza Italia “farà la sua scelta” se aderire o meno a Italia viva di Renzi. L'intervista traccia anche un po' il quadro dello 'shopping' di adesioni di Iv sul territorio, dall'Umbria ...

Mara Carfagna contro Matteo Salvini e Casapound in piazza a Roma : si spacca Forza Italia : La tartaruga di Casapound ribalta Forza Italia. È Mara Carfagna a guidare la rivolta azzurra contro la manifestazione di piazza di Matteo Salvini sabato a San Giovanni a Roma. All'evento della Lega, sotto lo slogan "Orgoglio Italiano" ha aderito Giorgia Meloni e poi, a ruota, anche Silvio Berlusconi

Mara Carfagna attacca Matteo Salvini : "Spero che il quadrumvirato abbia il coraggio di difendere Forza Italia" : "Spero che il quadrumvirato di Forza Italia abbia il coraggio di difendere 25 anni di storia liberale che non possono essere liquidati così". Mara Carfagna non ha preso bene le parole pronunciate da Matteo Salvini nella lunga intervista al Foglio, nella quale ha fatto una sostanziale retromarcia sul

Silvio Berlusconi fregato da Salvini? La Lega dice no al suo candidato - la rabbia di Mara Carfagna : Centrodestra unito, sì, ma solo sulla carta. Perché su candidati e poltrone tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi sembra ancora alta tensione. Il Cav ha ufficializzato l'adesione di Forza Italia alla manifestazione di sabato prossimo a Roma lanciando la candidatura di Mario Occhiuto a governatore d

Silvio Berlusconi-Mara Carfagna - retroscena sulla cena : "Se me lo chiedi - sono pronta a lasciare Forza Italia" : Forza Italia è sempre più divisa, da una parte l'ala filo-sovranista dall'altra quella più moderata. Una divisione che porta inevitabilmente a screzi interni. Nonostante Antonio Tajani garantisca che "il partito è compatto" e "non ci sono correnti", dall'altra il senatore Massimo Mallegni lamenta l'

Mara Carfagna - Antonio Tajani : "È stata invitata come tutti gli altri. Ma..." - un caso in Forza Italia : "Mara Carfagna è stata invitata come tutti gli altri e più volte. tutti i parlamentari possono testimoniare che in ogni manifestazione che ho organizzato non ho mai escluso nessuno e c'è spazio per parlare per tutti". Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, non ci sta alle accuse rivoltegli