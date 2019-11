Manovra | Salvini | ‘governo di bugiardi | ladri di lavoro e futuro’

Manovra - Salvini : “A Renzi il premio Nobel dell’ipocrisia - ha fatto nascere il Governo e ora dice che sono sbagliate le tasse” : “Il signor Renzi ha fatto nascere il Governo per paura delle elezioni adesso attacca il Governo e dice che sono sbagliate le tasse. Pulcinella era più serio”. Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini in una diretta Facebook, commentando le frizioni tra Italia Viva e il premier Conte sulla Manovra. “Mettono le tasse di notte, poi si svegliano di giorno e si attaccano. Ma gli italiani non hanno l’anello al naso. ...

Elezioni Umbria - Salvini esulta : “A Roma dovranno riflettere”. Zingaretti : “Sconfitta netta - caos su Manovra non ha aiutato” : Hanno vinto in Umbria, ma la testa è a Roma. Non poteva essere altrimenti visto che per tutta la campagna elettorale i leader del centrodestra hanno lanciato continuamente messaggi bellicosi verso il governo. E la prima dichiarazione di Matteo Salvini è indirizzata proprio a Palazzo Chigi: “Qualcuno stanotte a Roma avrà qualcosa su cui riflettere. Gli italiani non amano i traditori e i poltronisti”, ha detto il leader del Carroccio, ...

Manovra - Salvini : “Raddoppia l’acqua minerale per via della tassa sulla plastica - governo bugiardo” : Il segretario della Lega Matteo Salvini si scaglia contro la cosiddetta plastic tax, inserita nel documento programmatico di Bilancio approvato dal governo: "La tassa sulla plastica alla fine la paga chi va a fare la spesa. Non la paga Agnelli, la paghiamo noi. governo bugiardo: è questo l'aumento selettivo?".Continua a leggere

Manovra - Salvini : ennesima fregatura per gli italiani : Manovra, Salvini: ennesima fregatura per gli italiani."Sicuramente c'e' stata un po' di ingenuità, altri sarebbero rimasti incollati ai ministeri

Salvini : non siamo scappati per paura Manovra - più severi con evasori ma non con disperati : Salvini: “siamo scappati per paura della manovra? E’ vero l’esatto contrario, avevamo già pronta una manovra più coraggiosa, con 12 miliardi di tagli fiscali, che ovviamente avrebbe richiesto un confronto con l’Europa ben più serio di quello che Conte sta portando avanti”. Carcere evasori? “Dobbiamo diventare più severi con gli evasori, ma non con i disperati, pensare alle manette per alcune decine di migliaia di euro mi sembra ...

Salvini : stangata - Manovra "Dracula" : 18.00 "I traditori del popolo gettano la maschera. Ecco la Manovra 'Dracula'". Lo dice il leader della Lega Salvini. "Tra gli aggravi selettivi di Conte c'è anche l'aumento delle tasse per la scuola guida. Dopo aver tolto risorse ai disabili, questa nuova stangata peserà sui bilanci di giovani e famiglie e si aggiunge alle nuove tasse sui prodotti confezionati con plastica, sulle partite e Iva e sul Diesel. Noi saremo sabato in piazza san ...

Manovra : Salvini - ‘su uso carte governo fuori da realtà’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “Andate a parlare con un commerciante o un ambulante che si sveglia all’alba che deve andare a chiedere bancomat o carta di credito a chi deve fare la spesa… E’ un governo lontano dalla realtà”. Lo dice Matteo Salvini a Terni. L'articolo Manovra: Salvini, ‘su uso carte governo fuori da realtà’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra : Salvini - ‘tassa plastica? governo di incapaci o di cretini’ : Roma, 17 ott. (Adnkronos) – “La tassa sulla plastica è un problema che si aggiunge a problema.Quella tassa la pagano i consumatori, invece di tassare i ricchi… Ho letto che Confindustria ha calcolato 20 euro a famiglia: questo è un governo di incapaci o di cretini”. Lo dice Matteo Salvini a Terni. “Noi faremo le nostre proposte in Parlamento. Ma avanti di questo passo il futuro è un muro incontro cui ci ...

Maria Teresa Meli sta con Matteo Renzi : attacco alla Manovra e a Matteo Salvini : Ne ha per tutti, Maria Teresa Meli. La firma del Corriere della Sera, da sempre vicinissima a Matteo Renzi, parla della manovra ad Agorà, il programma di approfondimento politico del mattino in onda su Rai 3. E la Meli boccia senza appello la legge di Bilancio, cogliendo però l'occasione anche per p

Manovra - migranti - quota 100 : altro che svolta - questo è il governo Salvini bis : La Manovra è in deficit, il debito pubblico aumenta, quota 100 rimane lì dov'è e per ora di cambiare i decreti sicurezza e i regolamenti del Viminale non c'è nessuna intenzione. Doveva essere il governo della svolta, ma il Conte Bis si sta rivelando un governo Salvini per procura, in cui il leader leghista detta l'agenda e si oppone, nello stesso tempo. Praticamente, un capolavoro.Continua a leggere

Il confronto tv tra Renzi e Salvini e la nuova Manovra economica : Dopo un po' di rivendicazioni e tentativi di trattativa a muso duro ecco che la manovra economica si va a riadagiare sulle condizioni iniziali. Non si toccano le due grandi nuove misure di spesa, reddito di cittadinanza e Quota 100, non si fa crescere l'Iva, e quindi resta pochissimo spazio per dare

**Manovra : Salvini - ‘tassa sulla plastica non la paga Richard Gere’** : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “La tassa sulla plastica la paga chi va a comprare l’insalata, mica la paga Richard Gere”. Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro. L'articolo **Manovra: Salvini, ‘tassa sulla plastica non la paga Richard Gere’** sembra essere il primo su Meteo Web.

**Manovra : Salvini - ‘tassa sulla plastica non la paga Richard Gere’** : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – “La tassa sulla plastica la paga chi va a comprare l’insalata, mica la paga Richard Gere”. Lo ha affermato Matteo Salvini, ospite di ‘Quarta Repubblica’ su Retequattro. L'articolo **Manovra: Salvini, ‘tassa sulla plastica non la paga Richard Gere’** sembra essere il primo su CalcioWeb.

**Sicurezza : Salvini - ‘fondine fuori uso e auto obsolete - Manovra stanzi risorse’** : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Ho visto fondine fuori uso, ci sono macchine con 300mila km. Chiederemo che in manovra ci siano quanto meno gli stessi soldi che avevamo messo noi l’anno scorso per le assunzioni e le dotazioni”. Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, a margine della visita al carcere di Sabbione.L'articolo **Sicurezza: Salvini, ‘fondine fuori uso e auto obsolete, manovra stanzi ...