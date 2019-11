Manovra | nuove imposte per quattro miliardi Auto | si cambia

Manovra e ?statali - sale lo stipendio ma solo per i ministeriali. Le nuove indennità : La norma è spuntata un po? a sorpresa. Mentre tutti i sindacati del pubblico impiego erano concentrati sulle risorse per il rinnovo dei contratti pubblici, nelle pieghe della Manovra...

Manovra - per le pensioni spunta la rivalutazione al 100% : fino a 4 volte la minima. Conte : «No nuove tasse - è redistributiva» : spunta anche la rivalutazione al 100% delle pensioni nella nuova bozza della legge di bilancio: arrivano sei scaglioni con differenti aliquote, che partiranno dal 100% per i redditi fino a 4 volte il...

Manovra - le nuove tasse : auto aziendali - fumo - giochi e concessionarie : auto aziendali, immobili, bollette, filtri e cartine per le sigarette. La legge di bilancio che sta per essere chiusa non contiene solo le tassa sullo zucchero e sulla plastica (quest'ultima...

Manovra - dal pos ai superbonus : ecco quando entrano in vigore le nuove misure : Arriva una novità per il “superbonus della Befana”: come previsto, arriverà a gennaio 2021 ma premierà solo le spese effettuate con carte e bancomat a partire da luglio 2020. Slittano a luglio 2020 sia l'abbassamento del tetto al contante da 3mila a 2mila euro, sia le multe per chi non faccia pagare con pos, nell'attesa di un accordo sul calo dei costi delle commissioni delle carte di credito.

Manovra - dal supermercato alla banca : cosa cambia con le nuove regole sull'uso del contante : Un pacchetto articolato in più misure che scommette sull'equazione meno contanti meno evasione. Simbolicamente rappresenta una parte importante della strategia messa in campo con la legge di...

Manovra 2020 con il botto - 8 miliardi di nuove tasse del Conte bis - M5S in rivolta si va verso una nuova crisi di governo? : Sono all’incirca 8 miliardi gli introiti previsti dalla nuova legge di bilancio grazie alle nuove tasse e balzelli in arrivo. La stesura della nuova legge finanziaria ha provocato non pochi mal di pancia all’interno del governo. In particolare nel M5S che sul suo sito ufficiale ha rilasciato un durissimo comunicato stampa chiedendo un immediato incontro chiarificatore con il Premier Conte e con gli altri partiti di maggioranza, Pd in ...

Manovra - stop all'aumento dell'Iva : ma nel 2020 ci saranno 8 miliardi di nuove tasse : Disinnescata una clausola Iva, ne resta sempre un'altra. Come promesso il governo ha completamente sterilizzato per il 2020 i previsti aumenti di imposta sul valore aggiunto e accise, per un importo...

Manovra Governo - Di Maio : non ci saranno nuove tasse : Governo, Di Maio su Manovra:"La legge di bilancio e' la legge piu' importante che il Parlamento approva ogni anno