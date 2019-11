Manovra : Lega - ‘Renzi pronto a votare nostro pacchetto contro governo tasse?’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “Un governo dannoso e allo sbando sta bastonando l’Emilia Romagna con balzelli che faranno danni ai nostri comparti produttivi. I renziani dimenticano di farne parte e giocano a fare l’opposizione. Serve coerenza e basta prese in giro. I renziani voteranno il nostro pacchetto Emilia Romagna per tutelare le imprese e i lavoratori dall’assalto di plastic tax, sugar tax, tasse su auto ...

Ultimi sondaggi politici elettorali di oggi - torna ai massimi storici la Lega - bene FDI - caporetto dopo la Manovra per PD e M5S : Enrico Mentana ha voluto precisare che la manovra in via di definizione porta solo tanta confusione e moltissime tasse. Il giornalista è stato molto duro nei confronti dell’attuale governo affermando anche che il centrodestra invece, ha contrapposto alla coalizione di governo una manifestazione in piazza San Giovanni a Roma con la partecipazione di oltre 200 mila persone. Il risultato di una manovra pasticciata e piena di tasse e una ...

Conte «corregge» la Manovra. Slittano tetto ai contanti e multe legate al Pos : I vertici tra il presidente del Consiglio e le delegazioni dei partiti per trovare una mediazione. Si tratta su partite Iva e carcere per chi froda il fisco

Sondaggio Swg per Mentana - Pd-M5s crollano dopo la Manovra. Lega e Fratelli d'Italia - massimo storico : Da un lato, come sottolinea Enrico Mentana, il caos di governo su una manovra pasticciata che non piace a nessuno che porta in dote una tempesta di tasse. Dall'altro, la manifestazione del centrodestra unito in piazza San Giovanni a Roma con le sue 200mila persone. Il risultato? Presto detto: crolla

Manovra : Durigon (Lega) - ‘grande risultato Quota 100 - improprio pensare a modifiche’ : Milano, 15 ott. (Adnkronos) – “E’ improprio anche solo pensare di poter toccare Quota 100” e un intervento sulle finestre di uscita dello schema per l’anticipo pensionistico “potrebbe dare solo alcuni risparmi, con l’effetto che meno persone potranno andare in pensione”. Lo afferma Claudio Durigon, deputato della Lega, ex sottosegretario al Lavoro e ‘padre’ di Quota 100, ...

Sondaggi politici Swg : Lega cresce di un punto - PD-M5S pagano settimana della Manovra : Ci sono opinioni politiche che a volte, sottolineano come sia più facile acquisire consenso stando all'opposizione che tenendo le fila di un governo. Una tesi che sembra essere confermata dalle ultime rilevazioni Swg che mettono in rilievo una Lega che torna a crescere di un punto ed un connubio PD-M5S che, invece, va in affanno. Il tutto potrebbe essere il risultato del fatto che, in questa fase, Movimento Cinque Stelle e Partito Democratico ...

Sondaggi - la settimana della Manovra premia l’opposizione : la Lega guadagna un punto - Fratelli d’Italia mezzo. Pd e M5s in affanno : Nella settimana delle liti in maggioranza sulla manovra finanziaria a riprendere quota è il principale partito d’opposizione. Secondo il Sondaggio settimanale di Swg per il TgLa7 è la Lega a registrare l’aumento più sensibile negli ultimi sette giorni, di quasi un punto, raggiungendo e superando di nuovo quota 33 per cento che tradotto è un elettore su 3 tra coloro che già oggi hanno intenzione di presentarsi alle urne con le idee ...

**Manovra : Franceschini riunisce delegazione Pd alle 18 a p. Chigi** : Roma, 14 ott. (AdnKronos) – alle 18 Dario Franceschini riunirà la delegazione dei ministri Pd a palazzo Chigi in vista del Cdm sulla manovra. L'articolo **Manovra: Franceschini riunisce delegazione Pd alle 18 a p. Chigi** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Manovra - Faro (M5s) interviene ma viene interrotta dalla Lega : “Venduti - mai col Pd”. Bagarre in Aula - seduta sospesa : La deputata del M5s, Marialuisa Faro, interviene per conto del proprio gruppo parlamentareper dire sì all’aggiornamento del Documento di economia e finanza, ma viene interrotta ripetutamente dai colleghi della Lega: “Venduti, mai col Pd“, “elezioni” sono i cori e le urla che si levano dai banchi del Carroccio. Il presidente di turno della Camera, Ettore Rosato, è costretto a sospendere la seduta. L'articolo ...

Manovra : Lega - ok a fusione Imu-Tasi : Roma, 8 ott. (AdnKronos) – “Prendiamo atto con soddisfazione che la nostra proposta di fusione Imu-Tasi, con l’abolizione della Tasi e l’invio a casa del modello F24 in forma precompilata, sarà molto probabilmente inserita in Manovra”. Così i deputati della Lega Alberto Gusmeroli, vicepresidente della Commissione Finanze della Camera, e Leonardo Tarantino, componente della VI Commissione. “Bene la ...

Manovra : Renzi - ‘Bellanova capo delegazione Iv - da me massima disponibilità’ : Roma, 6 ott. (AdnKronos) – “Teresa Bellanova è la nostra capo delegazione, ho parlato più volte al telefono con il presidente del Consiglio, do la massima disponibilità a dare una mano, l’importante è non fare il gioco delle tre carte sulle tasse”. Lo ha affermato Matteo Renzi ospite di ‘In mezz’ora’ di Lucia Annunziata su Raitre, a proposito dell’auspicio espresso dal presidente del ...

Sondaggi - la Manovra del Conte bis piace agli italiani : giudizio positivo anche da elettori Lega : La legge di Bilancio che il governo sta mettendo a punto in questi giorni piace agli italiani: un Sondaggio effettuato da Ipsos per il Corriere della Sera evidenzia l'alto gradimento sia della manovra nel suo complesso che di alcune singole misure che contiene. Parere positivo, soprattutto su alcuni punti, espresso anche dagli elettori delle opposizioni di centrodestra.Continua a leggere

Manovra 2020 - le misure : detrazioni solo con carte - ticket legati al reddito - novità sulle colf : Si partirà con la rimodulazione dei ticket sanitari e il taglio delle detrazioni fiscali per chi dichiara più di 100 mila euro, stop agli sgravi oltre i 300 mila euro di reddito. Badanti, i datori di lavoro saranno sostituti di imposta

Manovra - tra i collegati famiglia e banca pubblica Zingaretti : «Per investimenti verdi 50 miliardi» : «Vogliamo stanziare 50 miliardi di euro per i prossimi 15 anni per investimenti nell'economia verde, per favorire la riqualificazione energetica e sismica degli edifici pubblici e privati,...