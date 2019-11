Fonte : fanpage

(Di sabato 2 novembre 2019) Dalla relazione tecnica che accompagna il ddl bilancio 2020, bollinata dalla Ragioneria generale delloemerge che l'abolizione delsanitario, prevista in, da settembre peserà sulle casse delloper 185di euro nel 2020. Dal 2021, il minor gettito sarà di 554di euro.

fanpage : Manovra, l'abolizione del superticket costa allo Stato 554 milioni l'anno - regynadeserto : RT @GiulianoCazzola: #StaseraItalia In manovra manca l'abolizione di Quota 100. Molto dannosa per l'Italia, che necessita di un'età pension… - SergioFranza : @AndreaOrlandosp Ok la plastica ma mi aspetto che nella manovra inserite l’abolizione dell’asfalto dalle strade da… -