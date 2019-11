Manovra : Italia Viva - ‘impegno per evitare plastic tax e tassa auto aziendali’ : Roma, 2 nov.(Adnkronos) – “Il presidente Bonaccini ha ragione: chiunque sia a contatto col mondo produttivo sa che una tassa sulle auto aziendali e una tassa sulla plastica produrrebbero effetti negativi per le aziende e per i lavoratori impiegati in quelle stesse aziende. Sono da evitare e ci impegneremo per questo (come lo abbiamo fatto con successo su aumenti Iva, tassa sui telefonini, incremento Irpef agli agricoltori, ...

Vittorio Feltri a Stasera Italia : "Questa Manovra mi piace moltissimo perché porterà alla caduta del governo" : Vittorio Feltri ironizza sulla manovra economica in diretta da Barbara Palombelli, su Rete 4. "A me questa manovra piace moltissimo perché porterà presto alla caduta del governo che mi sembra non stia in piedi e che abbia sbagliato praticamente tutto". Non solo. Il direttore editoriale di Libero ag

Manovra - Fiscal board : “La Commissione fermò procedura di infrazione contro l’Italia con poca trasparenza e deviando da prassi” : L’iter che lo scorso anno ha portato la Commissione Europea a fermare la procedura per debito eccessivo nei confronti dell’Italia per la Manovra del governo gialloverde è stato “poco trasparente” e ha costituito una “deviazione rispetto alle prassi” del passato. E’ il giudizio espresso da Niels Thygesen, presidente dello European Fiscal board – organo consultivo della Commissione in cui siede anche ...

Manovra - Commissione Ue verso il via libera preliminare al Dpb dell'Italia : La Commissione europea si prepara a dare il suo via libera preliminare al documento programmatico di bilancio dell’Italia, anche se il giudizio definitivo sulla Manovra sarà adottato a novembre. Lo riporta l’agenzia di stampa Agi.La Commissione avrebbe tempo fino a mercoledì per contestare la Manovra a causa di una deviazione grave dagli obiettivi del Patto di Stabilità e Crescita e chiedere una nuova versione ...

Maria Giovanna Maglie a Stasera Italia - il dettaglio sulla Manovra : "Soltanto quel gruppo ristretto..." : La manovra del governo M5s-Pd fa schifo a tutti. Come ricorda Giorgia Meloni, fa schifo anche all'Europa che tanto "ama" questo esecutivo, al punto che Bruxelles ha spedito una lettera al governo alla ricerca di chiarimenti sulle coperture e le stime inserite nella legge di bilancio. E contro la man

Rating - Standard&Poor’s conferma il giudizio sull’Italia : BBB e outlook negativo. “Progressi su vari fronti e target della Manovra credibili” : Rating e outlook confermati: Standard&Poor’s non cambia il proprio giudizio sull’Italia (BBB e outlook negativo) ma promuove l’iniziale azione del governo: da quando si è insediato sono stati compiuti “progressi su vari fronti” e i target fissati nella Manovra sono “credibili”. Per Roma la sfida – osserva l’agenzia di Rating – è come aumentare l’occupazione e la crescita a fronte dei vincoli di ...

La contro-Manovra di Forza Italia 'Ai lavoratori 1000 € in più all’anno' : “Un governo di incompetenti sta costruendo una legge di bilancio assurda, piena zeppa di tasse, giustizialista, contro i lavoratori e contro le imprese, e che non investe in alcun modo per tentare di rilanciare il Paese. Un’inaccettabile... Segui su affarItaliani.it

Che cosa c'è nella lettera di risposta dell'Italia alla Commissione Ue sulla Manovra : Il progetto di bilancio dell'Italia per il 2020 “non costituisce una deviazione significativa” dalle regole, scrive il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri nella lettera di risposta ai commissari Ue Dombrovskis e Moscovici sulla manovra. Il deficit strutturale mostra un “leggero deterioramento”,

Manovra - l’Italia risponde alla Commissione Ue : cosa dice la lettera del ministro Roberto Gualtieri : La Manovra approvata dal governo italiano "non costituisce una deviazione significativa" rispetto agli sforzi promessi dal nostro Paese per risanare il debito e conti pubblici: le stime del Documento programmatico di bilancio inviate a Bruxelles sono prudenti. Lo afferma il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in una lettera di risposta alla richiesta di chiarimenti della Commissione Ue.Continua a leggere

Manovra - l'Italia risponde alla Ue : «Stime sull'evasione prudenti - saldi miglioreranno con il calo dello spread» : Le stime contenute nel Documento Programmatico di Bilancio 2020 (Dpb) sui ricavi dalla lotta all'evasione «sono prudenti» e comunque i saldi miglioreranno «grazie al calo...

Manovra E SUD/ Napoletano : l'Italia è spaccata - va attuata la 'clausola del 34%' : L'assistenzialismo al Sud è finito da 20 anni. Ma sono finiti pure gli investimenti: in infrastrutture, sociale, scuola. Così se n'è andato anche il lavoro.

Manovra - l'Unione Europea all'Italia : 'Piano non è in linea con la riduzione del debito' : Ancora una volta, e a distanza di un anno, l'Unione Europea richiama l'Italia nell'ambito della Manovra finanziaria. Dunque la dinamica è la stessa, ma le differenze sono pressoché notevole. Se la lettera spedita al precedente governo Movimento Cinque Stelle-Lega aveva fatto registrare un'impennata dello spread, attestandosi oltre i 300 punti base, quella inviata all'attuale esecutivo giallo-rosso ha avuto solo un leggero impatto sul ...

Manovra - Ue : con Italia no crisi bilancio : 13.12 "Con il governo Italiano è in corso un dialogo positivo.Il ruolo della Commissione è di stabilire ciò che va nella buona direzione e di notare un certo numero di aggiustamenti rispetto alle regole".Così il commissario Ue agli Affari economici Moscovici sulla lettera inviata all'Italia sulla Manovra. "Questa lettera è diversa da quella indirizzata al governo lo scorso anno e non c'è alcuna crisi di bilancio con l' Italia",aggiunge. "Il ...

Manovra - lettera Ue all’Italia : “Entro domani aspettiamo nuovi chiarimenti” : La missiva della Commissione: «Cerchiamo un dialogo costruttivo». Chieste più informazioni su saldo strutturale e spesa