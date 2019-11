Manovra : Conte - ‘no comment su situazione politica - oggi ho sentito genitori agenti uccisi’ : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “oggi mi sono dedicato a commemorare i morti, tra le altre cose ho parlato coi genitori dei due agenti rimasti uccisi Rotta e De Menego. Nessun commento neppure con lo staff sulla situazione politica…”. Così il premier Giuseppe Conte, all’Adnkronos, tagliando corto sulle polemiche sulla Manovra nate dalle critiche mosse da Matteo Renzi.L'articolo Manovra: Conte, ‘no comment su ...

Manovra : da Conte nessun commento a parole Renzi : Roma, 2 nov. (Adnkronos) – “In merito alle dichiarazioni rilasciate oggi in un’intervista dal senatore Matteo Renzi e in merito ad ogni altra polemica, Palazzo Chigi informa che non ci sono commenti o dichiarazioni da parte del Presidente Conte. Ogni dichiarazione o commento attribuito a Conte, è da ritenersi infondato”. Lo dichiara Rocco Casalino, portavoce del presidente del Consiglio.L'articolo Manovra: da Conte ...

Renzi all’attacco su Manovra e premier. M5S avverte : senza Conte legislatura non ha futuro” : Il governo deve andare avanti, con o senza Giuseppe Conte come premier. E Italia Viva in Parlamento lavorerà per cambiare la manovra. Le parole di Matteo Renzi, come prevedibile fanno salire la tensione nel governo. Il leader di Italia Viva assicura di non voler far cadere l'esecutivo. "Noi siamo per andare avanti, gli altri ci faranno sapere", garantisce. Per quanto riguarda il futuro del premier, aggiunge, "dipende da come funziona il governo, ...

Manovra - Renzi : «Vetture aziendali - via la tassa. E avanti con o senza Conte» : Il veto di Italia Viva a nuove tasse nella Manovra, indicando però nel dettaglio le alternative per far quadrare i conti («perché io le leggi di Bilancio le ho fatte e le so...

Manovra - Renzi : «Vetture aziendali - via la tassa. E avanti con o senza Conte» : Il veto di Italia Viva a nuove tasse nella Manovra, indicando però nel dettaglio le alternative per far quadrare i conti («perché io le leggi di Bilancio le ho fatte e le so...

Manovra - Renzi : «Vetture aziendali - via la tassa. E avanti con o senza Conte» : Il veto di Italia Viva a nuove tasse nella Manovra, indicando però nel dettaglio le alternative per far quadrare i conti («perché io le leggi di Bilancio le ho fatte e le so...

Manovra 2020 - via libera Governo/ Cartine - Plastic e Sugar tax : ma Conte "meno tasse" : Manovra 2020, via libera del Governo Pd-M5s: Plastic, Sugar tax, mini tassa di 0.005 euro su Cartine e i filtri tabacchi. Conte però rilancia 'meno tasse'

Tassa su auto aziendali in Manovra 2020/ Dal 30% al 60% : bufera Governo - ma Conte.. : Tassa su auto aziendali in Manovra 2020: bufera contro il Governo, Renzi si oppone e Conte fa, parziale, retromarcia. Dal 30% al 60% sul 'fringe benefit'

Manovra - nuovo scontro su auto e pensionati Conte : «Bugie sulle tasse» : auto aziendali e rivalutazione delle pensioni fanno saltare la tregua nella maggioranza. Mentre si attende l'invio in Senato del testo del disegno di legge di Bilancio, si accende la discussione...

Conte difende la Manovra - ma è scontro su tasse e auto : Gualtieri : «Salve le ecologiche» : La manovra deve ancora arrivare in Parlamento ma già è scontro sulle tasse. Mentre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, continua a difendere la legge di Bilancio, additando come...

Conte difende la Manovra - ma è scontro su tasse e auto : Gualtieri : «Salve le ecologiche» : La manovra deve ancora arrivare in Parlamento ma già è scontro sulle tasse. Mentre il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, continua a difendere la legge di Bilancio, additando come...

Manovra - Conte : il carico fiscale non aumenta : ROMA - Sulla Manovra non c'e' "un cantiere aperto, siamo in dirittura finale. Parliamo di un ddl che poi approda in Parlamento

Manovra - Conte convoca Cgil - Cisl e Uil : 18.06 Il premier Giuseppe Conte ha convocato i tre segretari generali di Cgil, Cisl e Uil lunedì 4 novembre alle 19 a palazzo Chigi sulla legge di bilancio. Saranno presenti anche i ministri dell'Economia e del lavoro, Roberto Gualtieri e Nunzia Catalfo.

Manovra - per le pensioni spunta la rivalutazione al 100% : fino a 4 volte la minima. Conte : «No nuove tasse - è redistributiva» : spunta anche la rivalutazione al 100% delle pensioni nella nuova bozza della legge di bilancio: arrivano sei scaglioni con differenti aliquote, che partiranno dal 100% per i redditi fino a 4 volte il...