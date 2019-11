Manovra : Borgonzoni - 'da governo salasso per Emilia Romagna' (2) : (Adnkronos) - "La sugar tax danneggerà particolarmente l’ Emilia , che ospita l’ultimo zuccherificio rimasto in Italia, il Coprob di Minerbio, e l’intera filiera di settore, oltre che il mondo della trasformazione. La nuova trovata della tassa sulle cartine e sui filtri rischia di impattare su 250 azi

Manovra : Borgonzoni - ‘da governo salasso per Emilia Romagna’ : Bologna, 2 nov. (Adnkronos) – La Manovra del governo Conte bis si traduce in “un salasso per l’ Emilia Romagna”. E’ l’accusa della senatrice della Lega Lucia Borgonzoni , candidata alla presidenza della Regione.‘Il governo amico di Bonaccini – lamenta Borgonzoni – sta preparando una Manovra ammazza- Emilia Romagna: la cosiddetta ‘plastic tax’ rischia di colpire il distretto del ...

Manovra : Borgonzoni - ‘da governo salasso per Emilia Romagna’ (2) : (Adnkronos) – “La sugar tax danneggerà particolarmente l’Emilia, che ospita l’ultimo zuccherificio rimasto in Italia, il Coprob di Minerbio, e l’intera filiera di settore, oltre che il mondo della trasformazione. La nuova trovata della tassa sulle cartine e sui filtri rischia di impattare su 250 aziende e grossisti in Emilia Romagna ed oltre 100 rappresentanti che non potranno più vendere questo genere di ...