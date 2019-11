Manovra | alle forze dell' ordine solo 600 milioni | la protesta di polizia e militari

Dalle auto aziendali al bonus facciate - novità e conferme della Manovra 2020 : Molte new entry tra le misure contenute nella legge di bilancio ormai in pista di lancio. E molte le conferme, che hanno quindi resistito al confronto politico interno alla maggioranza sulle priorità. Su tutte, lo stop all'aumento dell'Iva, un obiettivo a cui sono destinati 23 dei 30 miliardi di euro della manovra. Durante il ponte di Ognissanti rush finale per definire il testo del Ddl atteso in commissione Bilancio del Senato da lunedì 4 ...

Manovra - Di Maio : “Ci soddisfa - miglioreremo”. E avverte gli alleati : “Siano leali”. Compromesso su Radio radicale : “La Manovra è sostanzialmente chiusa. Ci soddisfa, la miglioreremo in Parlamento, è un buon punto di partenza”. A rivendicarlo Luigi Di Maio, di fronte a Palazzo Chigi, al termine del vertice sulla futura legge di Bilancio. Una riunione sospesa e poi terminata dopo diverse ore. Di Maio ha avvertito agli alleati sull’iter parlamentare, dopo che Italia Viva di Matteo Renzi aveva confermato la volontà di ripresentare gli ...

Manovra : aiuti alle famiglie - partite Iva e affitti. Stretta sulle auto aziendali : Dalla Carta Bimbi (fino a 400 euro per figlio) alle tre fasce per il bonus in busta paga. La bozza della Manovra in 93 articoli.

Manovra : Cottarelli - 'è di galleggiamento - ed evasione fiscale sottovalutata'' : Padova, 25 ott. (Adnkronos) - "E' una finanziaria di galleggiamento". A dirlo Carlo Cottarelli, direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università del Sacro Cuore di Milano, intervenendo questa mattina durante il programma "Il Morning Show" a Radio Cafè. Sulla Manovra al vaglio dell'Euro

Di Maio : "Spiegheremo la Manovra in un evento con gli alleati". Ecco gli invitati : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, ha parlato a margine della visita al cantiere della Terni-Rieti. Il capo politico del Movimento 5 Stelle ha anticipato l’organizzazione di un evento elettorale assieme agli alleati di governo per spiegare nel dettaglio i contenuti della legge di bilancio. "Stiamo lavorando in queste ore per un evento domani qui in Umbria con tutti i rappresentanti della coalizione di Governo per spiegare nei dettagli ...

Luigi Di Maio annuncia un evento in Umbria con gli alleati di Governo per spiegare la Manovra : “Stiamo lavorando in queste ore per un evento domani in Umbria con tutti i rappresentanti di questa coalizione di Governo, per spiegare la manovra”. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri e capo politico del M5s Luigi Di Maio, a margine di una visita al cantiere della Terni-Rieti.“Inviteremo anche il presidente del Consiglio Giuseppe Conte - ha aggiunto parlando con i giornalisti - insieme al segretario del PD Nicola ...

Manovra - 5 miliardi recuperati con "microtasse"<br>Dalla sugar e plastic tax alle sigarette : La lettera di risposta del governo italiano alla Commissione UE si è basata su uno schema della Manovra di sei pagine che riassume le misure prese dall'esecutivo per far quadrare i conti, anche se, sostanzialmente, si tratta di una Manovra in deficit. Infatti nella bozza si legge:"Vengono previsti 30 miliardi di maggiori spese mentre 15 sono maggiori entrate. Tra queste ultime, 6,5 miliardi provengono dalle misure individuate nel Decreto ...

Manovra - Cdm alle 21. Conte vede Di Maio e i partiti. In arrivo lettera Ue : Prima un incontro fuori programma con Luigi Di Maio, poi i bilaterali con i singoli partiti di maggioranza: Franceschini e Antonio Misiani per il Pd, Teresa Bellanova e Luigi Marattin per Iv, Roberto...

Manovra - risposte all'UE entro mercoledì<br>Alle 21 il Consiglio dei Ministri : Aggiornamento ore 18:30 - La convocazione del Consiglio dei Ministri è slittata di due ore: inizialmente era prevista alle 19, ora è stato indicato un nuovo orario, le 21. Evidentemente si stanno prolungando gli incontri a Palazzo Chigi del Premier Giuseppe Conte con le delegazioni dei diversi partiti che aderiscono al governo. Il Presidente del Consiglio incontra in queste ore, separatamente, Luigi Di Maio e una delegazione del M5S, Dario ...

Manovra - dalle Partite Iva alle multe per chi non utilizza il Pos : ecco su cosa si scontrano le forze di governo : Da una parte ci sono le richieste dei renziani di Italia Viva che vogliono eliminare Quota 100 e destinare più soldi alle famiglie, con l’introduzione di una “patente fiscale a punti” che alleggerisca la pressione dei controlli sui contribuenti. Dall’altra quelle dei Cinquestelle, con Luigi Di Maio in testa, che invece vogliono mantenere il regime forfettario per le Partite Iva, meno severità sul tetto al contante ma il ...

Manovra - l’altolà di Conte irrita alleati. Di Maio e Renzi tra “meraviglia” e paletti : Non ci sono ultimatum sulla Manovra. Cosi' Luigi Di Maio e Matteo Renzi replicano a Giuseppe Conte, che, ieri a Perugia, aveva invitato tutti a "fare squadra" sulla legge di bilancio, avvertendo che "e' fuori" dal governo "chi non la pensa cosi'". All'indomani del monito dai toni 'ultimativi' del presidente del Consiglio, la reazione del capo politico del M5s non e' per niente 'soft'. "Sono soddisfatto che sia stato convocato il vertice di ...

?Quota 100 - Renzi : «La cancelleremo. Misura ingiusta - quei soldi vadano alle famiglie». Conte : «È un pilastro della Manovra» : Parla Matteo Renzi. «Sono entrato nella fase 'cerchiamo di non litigare', non voglio rovinarmi l'entusiasmo per la Leopolda» numero 10 che inizia oggi, ha detto Renzi a Radio...

Manovra - Buffagni : “Scontro M5s-Conte su contante? Falso - ma no favori alle banche”. Poi attacca Renzi : “Manovra economica? Il Parlamento è pagato per fare delle modifiche, io ad esempio personalmente non condivido l’idea di cambiare ogni anno le regole per chi è in partita iva. Sanzioni per esercenti che non usano il pos? Bisogna abbassare i costi dei pos per incentivare la moneta elettronica, non si deve penalizzare. Auspico che non sia una gara al rialzo, non facciamo la gara a chi è il primo della classe. Del resto, non credo che ...