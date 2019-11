Manolas – Accoglienza all’Olimpico tra il ricordo del gol al Barcellona ed il

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 2 novembre 2019) Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, lo Stadio Olimpico è una pentola a pressione per molti aspetti. Anche per il difensore azzurronon ha ancora la certezza di un posto da titolare, a causa del recente infortunio, ma il ritorno all’Olimpico sarà non privo di emozioni per il greco. “Il 6 dicembre 2017, Paulo Fonseca si presentò in sala stampa travestito da Zorro. Il suo Shakhtar Donetsk aveva appena battuto 2-1 il Manchester City, che era già qualificato, approdando così agli ottavi di finale di Champions League. A farne le spese, terzo nel girone, il Napoli di Maurizio Sarri. Una scommessa pagata che ha divertito tutti ma che, probabilmente, ha dato del tecnico portoghese un’immagine sbagliata. Al suo arrivo sulla panchina giallorossa in molti hanno ironizzato: dopo il sergente (Rudi) Garcia, ecco don Diego De La VegaFonseca. Pochi ...