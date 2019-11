Maltempo Puglia | “Crolla la produzione di agrumi nel Tarantino | -70%”

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019) Cala del 70% laagrumaria nela causa del. Lo denuncia la Cia. “Prima le gelate, poi la grandine e, infine, una lunga estate torrida – si legge in un comunicato – hanno ridotto di oltre due terzi lacola nel. Meno prodotto, una drastica riduzione delle giornate lavorative e del reddito, la beffa di non essere stati coperti da nessuna assicurazione, poiche’ quando si sono verificate grandine e gelate la campagna assicurativa non era stata ancora aperta”. “La campagnacola 2019 e’ stata un disastro”, ha spiegato Francesco Passeri,coltore, componente della giunta CIA Due Mari (Taranto-Brindisi). “Qui, tra Ginosa, Palagiano, Castellaneta e Palagianello si producono diverse tipologie di: il tempo delle clementine e’ gia’ passato, poi arrivera’ ...

AllertApc : RT @LuceverdeRadio: ???#Protezionecivile #Maltempo #2novembre ??#AllertaGialla su: Calabria,Lazio,Liguria,Puglia,Toscana,Umbria Per i detta… - LuceverdeRadio : ???#Protezionecivile #Maltempo #2novembre ??#AllertaGialla su: Calabria,Lazio,Liguria,Puglia,Toscana,Umbria Per i d… - pcbassignana : RT @LuceverdeRadio: ???#Protezionecivile #Maltempo #2novembre ??#AllertaGialla su: Calabria,Lazio,Liguria,Puglia,Toscana,Umbria Per i detta… -