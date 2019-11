Mali | così nasce nel sangue il Califfato del Sahel

Pavel - 9 anni - ritrae gli aniMali che ama. Così aiuta i canili : Ha solo nove anni ma può già contare su un grandissimo talento: riesce a dipingere quadri bellissimi che come protagonisti hanno cani, gatti e altri amici a quattro zampe. Ma Pavel Abramov questo dono ha deciso di non tenerlo tutto per sé: insieme con la sua mamma ha pensato di mettere in vendita le sue opere per aiutare proprio i suoi «modelli». Gli animali domestici abbandonati che vivono nei rifugi, nei canili e nei gattini vicino alla sua ...

“Le cose stanno così”. Per Lapo Elkann si mette Malissimo : la soffiata-bomba (dopo la bella notizia) : Il rampollo della famiglia Agnelli, Lapo Elkann, non passa quasi mai inosservato e nelle scorse ore ha manifestato tutto il suo amore nei confronti della sua squadra del cuore, la Juventus. Nonostante sia in vacanza a Bali, l’imprenditore 42enne ha voluto inviare messaggi d’amore per la Vecchia Signora attraverso i social. Il suo entusiasmo è stato ben ripagato dal successo degli uomini di Sarri contro il Bologna grazie alle reti del ...