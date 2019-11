Mahan Air | l’orgoglio italiano che non c’è e gli affari Usa con l’Iran

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 2 novembre 2019) C’era un’epoca non lontana in cui l’Europa si schierava contro l’uscita Usa dall’accordo sul nucleare iraniano e le sanzioni secondarie imposte da Trump, invocava la propria sovranità economica e si arrovellava su quali strumenti tecnici inventare per permettere alle sue imprese di continuare a fareleciti con l’Iran. Da allora vi sono stati vari tentativi, tuttora incompiuti, di contrastare gli effetti delle sanzioni Usa da parte di Bruxelles, fino alla creazione della società Instex per l’interscambio e al credito da 15 miliardi di dollari ideato dal presidente francese Macron in cambio del ritorno iraniano al pieno rispetto del Jcpoa. Anche l’Italia – già primo partner commerciale di Teheran in Europa e fucina progettuale di grandi investimenti infrastrutturali per circa 30 miliardi di euro – si ...

LaStampa : Anche l’Italia blocca i voli Mahan Air, il plauso degli Usa: “Importante fermare compagnia che aiuta pasdaran”… - LauraCarrese : RT @AndFranchini: Anche l’Italia blocca i voli Mahan Air, il plauso degli Usa: “Importante fermare la compagnia che aiuta i pasdaran” https… - CretellaRoberta : RT @AndFranchini: Anche l’Italia blocca i voli Mahan Air, il plauso degli Usa: “Importante fermare la compagnia che aiuta i pasdaran” https… -