Madonna di Medjugorje Messaggio 2 novembre 2019 ' Non giudicate nessuno | amate tutti'

Il Messaggio della Madonna di Medjugorje del 25 Settembre 2019 : Cari figli! Oggi vi invito a pregare per le mie intenzioni affinché possa aiutarvi. Figlioli, pregate il rosario e meditate i misteri del rosario perché anche voi nella vostra vita passate attraverso le gioie e i dolori. In questo modo trasformate i misteri nella vostra vita perché la vita è un mistero finché non la mettete nelle mani di Dio. Così avrete l’esperienza della fede come Pietro che ha incontrato ...