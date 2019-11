M5S difende Conte dopo l' avviso di Renzi | Se messo in discussione | il

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 2 novembre 2019) “I giochini di palazzo, appartenenti alla vecchia politica, non possono appartenere a questo governo. E se qualcuno ha strane intenzioni deve sapere che non avrà mai il supporto del MoVimento. Lo vogliamo dire chiaramente: non esiste futuro per questa legislatura se qualcuno prova a mettere inil presidentecon giochini di palazzo, immaginando scenari futuri decisamente fantasiosi. Lo stesso vale anche se si continua a indebolire quest’Esecutivo attraverso messaggi che fanno male al Paese e che lo mettono continuamente in fibrillazione”. E’ quanto si legge su un post del Movimento 5Stelle, pubblicato su Facebook.“Il governo è forte se lavora unito e compatto. E tutti dobbiamo lavorare seguendo la stessa strada, perché non esistono scorciatoie - aggiunge - L’accordo sulla legge di bilancio è stato raggiunto ...

