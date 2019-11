M5s | c' e' futuro se si ascoltano i cittadini

Renzi all’attacco su manovra e premier. M5s avverte : senza Conte legislatura non ha futuro” : Il governo deve andare avanti, con o senza Giuseppe Conte come premier. E Italia Viva in Parlamento lavorerà per cambiare la manovra. Le parole di Matteo Renzi, come prevedibile fanno salire la tensione nel governo. Il leader di Italia Viva assicura di non voler far cadere l'esecutivo. "Noi siamo per andare avanti, gli altri ci faranno sapere", garantisce. Per quanto riguarda il futuro del premier, aggiunge, "dipende da come funziona il governo, ...

Umbria al voto. Franceschini plaude al patto Pd-M5s e guarda al futuro : Oggi è l’ultimo giorno di campagna elettorale in Umbria, dove domani si voterà per il rinnovo del Consiglio regionale. Ieri sia gli esponenti della maggioranza di governo, e lo stesso premier, sia lo stato maggiore del centrodestra sono stati impegnati, i primi a Narni e i secondi a Terni, in iniziative elettorali, esponendo programmi e attaccandosi a vicenda. Umbria, Di Maio: ...

Pd discute del futuro ma renziani attaccano. Tiene banco tema intesa con M5s : Nel giorno in cui, con la nomina di viceministri e sottosegretari, si completa il percorso di nascita del governo giallo-rosso, il Pd inizia a interrogarsi sul suo futuro, sul ruolo politico del partito nella nuova fase. Luogo del confronto, la convention a Cortona (Arezzo) di AreaDem, la componente che fa capo a Dario Franceschini. Punto di partenza è la "soddisfazione" per un esecutivo che nasce con una sostanziale parità di forze tra le due ...

Dario Franceschini cerca di blindare il futuro : "Pd e M5s alleati subito alle Regionali" : Il campionissimo della poltrona, Dario Franceschini, ci prova a tempo record. Intervistato da Repubblica, infatti, invoca un'alleanza tra Pd e M5s anche alle prossime elezioni regionali. "Io penso che arriveremo fino alla fine della legislatura", premette. "Pd e M5S devono guardare avanti. Questo es