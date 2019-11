Lukaku ribalta il Bologna! Rigore al 92? e l' Inter torna in vetta

Lukaku ribalta il Bologna ma che fatica per la squadra di Conte : 1-2 in rimonta [FOTO] : Bologna-Inter – Si è concluso un match molto importante valido per il campionato di Serie A, spettacolo nell’11^ giornata, dopo la vittoria della Roma contro il Napoli in campo anche Bologna e Inter. Ottima prova della squadra di Sinisa Mihajlovic che ha giocato con grande grinta e personalità, così è riuscita a ridurre il gap tecnico con il nerazzurro. La prestazione della squadra di Antonio Conte non è stata entusiasmanti ma ...