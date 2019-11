Lukaku ribalta il Bologna ma che fatica per la squadra di Conte | 1-2 in rimonta FOTO

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019)-Inter – Si è concluso un match molto importante valido per il campionato di Serie A, spettacolo nell’11^ giornata, dopo la vittoria della Roma contro il Napoli in campo anchee Inter. Ottima prova delladi Sinisa Mihajlovic che ha giocato con grande grinta e personalità, così è riuscita a ridurre il gap tecnico con il nerazzurro. La prestazione delladi Antonionon è stata entusiasmanti ma l’Inter è sicuramente stanca per i tanti impegni ravvicinati e per una rosa ridotta all’ossa,deve schierare sempre gli stessi uomini, soprattutto in attacco. Successo inper il club nerazzurro, a passare in vantaggio è stato ilcon un tiro di Soriano deviato da De Vrij. Nel finaleil risultato, il secondo gol su calcio di rigore. L’Inter vince soffrendo, finisce 1-2 e torna in vetta alla ...

