Luigi Di Maio | la bordata di quei 60 ribelli contro il capo politico | Dimettiti e

Luigi Di Maio teme gli agguati di Zingaretti e Franceschini : "Vogliono trasformarci in un partito del 2%" : Luigi Di Maio è colpito su ogni lato e, ora più che mai, deve guardarsi bene le spalle anche da quei scomodi alleati. Per il leader del Movimento i dem, in particolare Nicola Zingaretti e il suo capo delegazione Dario Franceschini, non riserbano le migliori intenzioni. Altro che un progetto politico

Luigi Di Maio - sei grillini pronti a lasciare il Movimento per il partito di Conte : tutti i nomi : Il Movimento 5 Stelle sta piano piano sparendo. Il voto in Umbria ha dato una stoccata a quei grillini già in crisi che ora si dicono pronti a lasciare la nave con Luigi Di Maio come comandante. Al Senato, secondo quanto scrive Il Messaggero, ci sarebbero sei pentastellati pronti a seguire Giuseppe

Vittorio Feltri su Luigi Di Maio : "Il giorno in cui si è capito che non vale nulla" : Non stupisce che Di Maio sia sull' orlo del precipizio. Se gli alberi si giudicano dai frutti, viceversa gli uomini dalle loro opere, e quelle del capo politico del M5S sono state tutte distruttive. La più grave, la demolizione del partito ridotto a un cumulo di macerie. Da prima forza parlamentare

Roberto D'Alimonte : "L'errore madornale che Luigi Di Maio sta per commettere" : Il M5s non è più il partito "acchiappatutto, non pesca più a destra e a sinistra come quando era il movimento del malcontento. E quel passato non torna, se Luigi Di Maio pensa questo commette un errore madornale di valutazione". Roberto D'Alimonte, politologo e direttore del centro studi elettorali

Luigi Di Maio - una "cosa" nuova : verso la scissione M5s - il report che ha innescato il capo politico : Lo scenario è di quelli clamorosi. Si parla del M5s e di Luigi Di Maio, della crisi di consenso che travolge ormai da ben più di un anno il Movimento. Il sospetto è che la crisi grillina sia legata alla natura stessa del partito: dopo la contaminazione con altri partiti potrebbe essere iniziato un p

Luigi Di Maio al Maurizio Costanzo Show - alle sue spalle Platinette lo sfotte : immagini clamorose : Luigi Di Maio parla, dietro di lui Platinette fa delle smorfie decisamente schifate. Il simpatico fuori onda viene evidenziato da TvBlog che pubblica gli scatti tratti dal Maurizio Costanzo Show in cui il ministro degli esteri è stato protagonista indiscusso. Mauro Coruzzi (alias Platinette) è sedut

Rocco Casalino pronto a sostituire Luigi Di Maio : le trame per Giuseppe Conte capo M5s : Le valigie di Luigi Di Maio sono già pronte, manca solo l'ok dei Cinque Stelle. Quella che sembrava una mera ipotesi sta prendendo piede nei piani niente meno che di Rocco Casalino. Il braccio destro di Davide Casaleggio, nonché portavoce del premier, sembra aver raggiunto l'obiettivo del suo "clien

Luigi Di Maio - retroscena a Montecitorio : il M5s pronto a nominare un capogruppo ostile : Sono giornate lunghe e difficili per Luigi Di Maio, che si affanna a mostrarsi forte anche all'indomani del fallimento totale nelle elezioni regionali in Umbria, ma inizia ad essere messo in discussione dai suoi stessi compagni. Anzi, in discussione lo è stato messo da tempo. Come riporta Tommaso Ci

Per Luigi Di Maio “non ci sono i presupposti per un’alleanza strutturale con il Pd” : "I nostri militanti e rappresentanti sul territorio non vogliono l'alleanza", ha detto il capo politico del Movimento Cinque Stelle, Luigi Di Maio, affermando che alle prossime elezioni regionali i pentastellati si presenteranno da soli. "Questo non significa non mettersi insieme a delle liste civiche, non significa non aprire a un candidato presidente che possa rappresentare un respiro oltre il Movimento, ma nell'ambito di una terza via che ...

GianLuigi Paragone difende Luigi Di Maio : "Nessuno come lui - resti capo politico" - cosa c'è dietro : Fermi tutti, GianLuigi Paragone cambia idea. Ancora. In questo caso, pur in modo paludato, lo fa su Luigi Di Maio, criticatissimo per l'accordo di governo col Pd che, in verità, non è mai piaciuto troppo neppure al leader M5s. In un colloquio con La Stampa, il senatore M5s opera dei distinguo: "Sul

M5s - il sindaco di Imola Sangiorgi si dimette : "Basta stare col Pd - Luigi Di Maio neppure mi chiama : Perde altri pezzi, il M5s di Luigi Di Maio. Dopo meno di un anno e mezzo dalla "storica" vittoria grillina nella rossa Imola, persa dalla sinistra per la prima volta da 73 anni a questa parte, la sindaca Manuela Sangiorgi si dimette. "Non c'erano più le condizioni per andare avanti", ha puntato il d

Mario Giarrusso : “Dopo la sconfitta in Umbria - Luigi Di Maio dovrebbe fare parecchi passi indietro” : "Stiamo facendo tutti passi avanti verso il precipizio, prima di finire in fondo se riusciamo a riguadagnare il bordo è meglio": così il senatore pentastellato Mario Giarrusso commenta la sconfitta in Umbria e punta il dito contro Luigi Di Maio. "Da noi c'era una regola, tra le tante abbandonate, quella di non assumere più di un incarico. È stata calpestata quando ne ha assunti quattro: penso debba fare parecchi passi indietro": in altri ...

Luigi Di Maio al Maurizio Costanzo Show : "Matteo Salvini? Mi ha lasciato con il cerino in mano" : "Con Matteo Salvini non è una questione personale, ma mi ha lasciato con il cerino in mano". Così Luigi Di Maio alla prima puntata stagionale del Maurizio Costanzo Show, che torna in onda stasera, martedì 29 ottobre, su Canale 5. Il capo politico del Movimento 5 Stelle si sente ancora una 'fidanzata

Luigi Di Maio : “Niente di personale contro Matteo Salvini - ma non torneremo mai con la Lega” : "Mi fido delle persone fino a prova contraria, e quando arriva la prova contraria può finire qui. Siamo stati al governo insieme per 14 mesi, ci siamo sempre dette si va avanti 5 anni. Poi l'8 agosto vieni a sapere per vie traverse che ha cambiato idea. Quando è successa quella cosa avevamo il rischio dell'aumento dell'Iva, dell'esercizio provvisorio. Quello che mi ha fatto male è che fino al giorno prima dice una cosa e poi ti lascia con il ...