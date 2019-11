Lucca Comics & Games 2019 | i fumetti autoprodotti da non perdere

Wired Play - una puntata speciale del nostro podcast da Lucca Comics & Games : Eccoci dritti da Lucca Comics & Games, con tutto quello che abbiamo visto a una delle fiere di fumetti, cinema, serie tv, giochi e videogiochi più importanti al mondo. Un breve recap del meglio che ci è sfilato davanti, tra orde di cosPlayer, fumettisti storici come Chris Claremont, voci importanti come quella di Rebecca Sugar e icone come Patrick Stewart. Al microfono Andrea Gentile e Paolo Armelli. The post Wired Play, una puntata ...

Rebecca Sugar a Lucca Comics & Games : “Steven Universe ha ricordato a molti ragazzi di non essere soli” : https://www.youtube.com/watch?v=-iwb6fNf2J8 Nel novero degli ospiti più attesi di Lucca Comics & Games 2019 c’è sicuramente Rebecca Sugar. Fra gli artisti dell’animazione più apprezzati degli ultimi anni, ha raggiunto la fama lavorando a una serie già culto come Adventure Time, ma soprattutto per aver creato Steven Universe, la serie animata di Cartoon Network che ha infranto numerosi record ma soprattutto numerosi stereotipi, ...

Lucca Comics 2019 : i fumetti che non potete farvi sfuggire : Il Lucca Comics 2019, l'evento dedicato agli appassionati dei fumetti, è l'occasione per scoprire nuovi titoli e saghe...

Le foto dei cosplayer al Lucca Comics and Games 2019 : Come ogni anno la vera anima della folla che si assiepa a Lucca Comics & Games per i cinque giorni della manifestazione dedicata a fumetti, videogiochi e molto altro sono i cosplayer. I partecipanti in costume animano le vie della città toscana con abbigliamenti colorati, bizzarri e ricercatissimi, a volte semplici ma più spesso molto complessi, dai quali trasudano giorni di lavoro e ingegno. Dai più raccapriccianti ai più ironici, dai più ...

The Witcher a Lucca Comics & Games : il nuovo trailer e una chiacchierata con le protagoniste : https://www.youtube.com/watch?v=2X0TgbQ5sQE Arriverà il prossimo 20 dicembre su Netflix l’attesa serie tv The Witcher, tratta dai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski. La produzione è stata presentata a Lucca Comics & Games 2019, con anche il lancio in anteprima mondiale del nuovo trailer. Presenti alla manifestazione, oltre allo stesso autore, anche la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, assieme alle due protagoniste ...

È arrivato il Lucca Comics! I 10 titoli più interessanti da non farsi sfuggire : Bambini che non vogliono crescere, l’indagatore dell’incubo che incontra il cavaliere oscuro, bizzarri astronauti alla ricerca di un’impresa, moderne Jane Eyre che vivono nella New York di oggi. Lucca Comics and Games, l’evento più importante per il mondo del fumetto, in programma nella città toscana dal 30 ottobre al 3 novembre, propone diversi titoli interessanti. Abbiamo scelto idieci fumetti che ci ...

Lucca Comics and Games 2019 - 30 eventi da non perdere : Prende il via mercoledì 30 ottobre la 53esima edizione di Lucca Comics & Games. Anche in questa edizione 2019 la città toscana diventerà la capitale del fumetto, dei videogiochi, delle serie e dei film, delle saghe fantasy, dei manga, dei cosplayer e di molto altro. Fra agli ospiti principali il celebre mankaga Hirohiko Araki; i fumettisti Chris Claremont, Jim Starlin ed Erik Larsen; la creatrice di Steven Universe Rebecca Sugar; gli ...

I migliori 10 giochi da tavolo di Lucca Comics and Games 2019 : L’edizione 2019 di Lucca Comics & Games si preannuncia particolarmente ghiotta per gli appassionati dei giochi da tavolo (e non solo), con l’arrivo di attesissime traduzioni in edizione italiana, inediti capolavori di celebri designer, nuove serie, espansioni e ritorni di grandi classici. Con così tanti board game da mettere in tavola, una selezione è d’obbligo. Nella gallery, 10 novità che vale la pena provare a Lucca e, ...

Lucca Comics & Games 2019 - i dettagli sulle serie tv in anteprima da The Witcher a His Dark Materials : L'edizione 2019 del Lucca Comics & Games è pronta a partire e, tra film e videogiochi, promette di far spazio anche a una miriade di serie tv. Proviamo quindi a fare il punto della situazione segnalando gli eventi più attesi e le anteprime più promettenti che avranno luogo fra il 30 ottobre e il 3 novembre. Anteprime e proiezioni esclusive Marvel Sabato 2 novembre alle ore 19.00 il Cinema Centrale accoglierà Swamp Thing. I fan ...

Lenovo porta presente e futuro del gaming a Lucca Comics & Games 2019 : Lenovo annuncia la sua partecipazione alla prossima edizione di Lucca Comics & Games, la più importante fiera europea (e seconda al mondo) dedicata al fumetto, all’animazione, ai giochi, ai videogiochi e all’immaginario fantasy e fantascientifico, che quest’anno animerà la città toscana dal 30 ottobre al 3 novembre. L’azienda sarà sponsor tecnico dei tornei e delle attività che si svolgeranno presso la Esports ...

Case in affitto a Lucca durante i giorni del Comics - ma è una truffa : In centinaia hanno scoperto di essere stati raggirati da una persona che sui social offriva appartamenti e stanze durante i giorni del festival

Maxi truffa per Lucca Comics : case inesistenti in affitto : Un giovane tramite Facebook prende una stanza in affitto per assistere a Lucca Comics. Ma poi scopre che è una truffa. Come lui decine e decine di vittime truffa Lucca Comics Orlando Sacchelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/10/28/truffa-delle-case-in-affitto-per-Lucca-Comics/truffa a Lucca Comicsaffitto case inesistenti

Netflix al Lucca Comics 2019 con The Witcher e La Casa di Carta - ecco gli eventi dedicati : Lucca Comics 2019: Netflix porta The Witcher trasformando la città nel Continente. Presente anche La Casa di Carta con un padiglione dedicato alla serie. Il programma. Il Lucca Comics and Games si avvicina, e dopo l’annuncio di Sky che porterà l’anteprima di His Dark Materials il 2 novembre (leggi qui) anche Netflix aveva annunciato che avrebbe portato due serie tv. Una è The Witcher, una novità che arriverà nel 2020, e l’altra ...