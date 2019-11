LIVE Shapovalov-Nadal | Semifinale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | Rafael Nadal si ritira!

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:56 Sembra essere stato vittima di una lesione addominale il maiorchino. 16:53 Si chiude anticipatamente la nostrasi ritira dopo un infortunio in riscaldamento e così domani il canadeseaffronterà Djokovic nella finalissima. Vi aggiorneremo appena sarà reso noto il motivo del ritiro dello spagnolo. 16:49si presenterà a breve in conferenza stampa per dare delucidazioni su quanto accaduto. 16:47 Non si hanno ancora notizie sull’entità dell’infortunio occorso al maiorchino nel warm-up, per lui potrebbero essere a rischio anche le ATP Finals? 16:43 Si prepareranno a giocare i semifinalisti del doppio, finale che era in programma al termine dell’incontro. Anche gli organizzatori sembrano essere stati all’oscuro di tutto, evidentemente, visti i anche i continui ritardi, è ...

