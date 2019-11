LIVE Roma-Napoli | Serie A | sfida Champions all' Olimpico

Fonte : Blastingnews

(Di sabato 2 novembre 2019). Alle ore 15 allo stadiodisi giocherà il match più interessante dell' 11^ giornata del campionato diA, infatti ladi Paulo Fonseca ospita ildi Carlo Ancelotti che per l'occasione non si siederà sulla panchina dei partenopei dopo la squalifica in merito all'espulsione del turno infrasettimanale contro l'Atalanta. Espulsione per comportamento non corretto nei confronti dell' arbitro Giacomelli dopo il contatto Llorente-Kjaer nell'area dell'Atalanta e con conseguente mancato rigore concesso in favore del, rigore non visto neanche dal Var. I giallorossi occupano la 4^ posizione in classifica con 19 punti all'attivo (5 vittorie, 4 pareggi ed 1 sconfitta) e giungono a questa importantissimadopo due vittorie consecutive ottenuto contro il Milan all' '' per 2-1 e quella ottenuta nel turno scorso alla 'Dacia Arena' con il ...

matteosalvinimi : Buon pomeriggio da Roma, Amici. Anche oggi al lavoro per mandare a casa il governo tasse, sbarchi e manette! ?? LIV… - welikeduel : Rivedi #propagandalive: l'intervista di @mannocchia a Bija, ex capo della guardia costiera di Zawhia, il commento d… - TuttoFanta : ?? #NAPOLI: Prima da avversario per #Manolas contro la sua ex #Roma. ?????? -