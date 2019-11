LIVE Roma-Napoli 2-0 | Serie A in DIRETTA | capitolini vicinissimi al tris con Kluivert

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA59′PRENDE IN PIENO LA TRAVERSA! Azione spettacolare dellain contropiede che libera l’olandese al tiro, dal limite dell’area: la palla incoccia sul montante. 58′ Cambio per il: fuori Callejon, entra Lozano. 58′ Cetin subisce fallo da Insigne 57′ Ilprova a imbastire una reazione. 55′ VERETOUT FA 2-0 DAL DISCHETTO! Non sbaglia il francese alzando la traiettoria della sua conclusione, anche se Meret aveva intuito toccando la conclusione. 54′ ALTRO RIGORE PER LA! FALLO DI MANO DI MARIO RUI SUL TRAVERSONE DI PASTORE: il braccio è largo, non ci sono dubbi. 54′ Mette fuori Di Lorenzo. 53′ Zaniolo cerca l’uno contro uno su Mario Rui: il portoghese chiude in angolo. 51′ Non si intendono Pastore e Dzeko. Palla che finisce fra le braccia di ...

matteosalvinimi : Buon pomeriggio da Roma, Amici. Anche oggi al lavoro per mandare a casa il governo tasse, sbarchi e manette! ?? LIV… - welikeduel : Rivedi #propagandalive: l'intervista di @mannocchia a Bija, ex capo della guardia costiera di Zawhia, il commento d… - johita1377 : AS Roma vs Napoli Bologna vs Internazionale Torino vs Juventus LIVE STREAM NOW -