LIVE Roma-Napoli 0-0 | Serie A in DIRETTA | inizia la partita all’Olimpico | in palio punti

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAh 14.55 Le squadre sono rientrate negli spogliatoi per ricevere le ultime indicazioni e fare il loro nuovo ingresso in campo per l’inizio del match. h 14.50 Curiosità: debutta nella stagione 2019/2020 il pallone invernale dellaA, con la consueta livrea giallo-viola. h 14.45 Per quello che è noto anche come “Il Derby del Sole”, sembra esserci una temperatura gradevole a. Il prato dell’Olimpico appare in ottime condizioni. h 14.40 Occhi puntati su Manolas, il grande ex di questa sfida. Che rendimento avrà il greco, al rientro in campo dopo uno stop per motivi fisici, davanti al suo vecchio pubblico? h 14.35 Complice la squalifica di Fazio e l’ottimo rendimento di Mancini a centrocampo, Fonseca sceglie di affiancare all’inamovibile Smalling – andato fra l’altro a segno tre ...

matteosalvinimi : Buon pomeriggio da Roma, Amici. Anche oggi al lavoro per mandare a casa il governo tasse, sbarchi e manette! ?? LIV… - welikeduel : Rivedi #propagandalive: l'intervista di @mannocchia a Bija, ex capo della guardia costiera di Zawhia, il commento d… - fivorac434 : RT @fivorac434: Levante vs Barcelona Sevilla FC vs Atletico Madrid Real Madrid vs Real Betis Italian Serie A AS Roma vs Napoli Bologna vs I… -