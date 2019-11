LIVE Modena-Perugia 0-1 volley | Finale Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA | Leon decide

LIVE Modena-Perugia volley - Finale Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : 13-13 - equilibrio nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-14 Mani fuori di Anderson, azione da manuale di Modena. 14-14 Leon non ci sta e sbaraglia tutti con una pipe da brividi ma mezzo punto è di Colaci che si è immolato sul missile di Bednorz dai nove metri. 14-13 ACEEEEEEEEEEEEE! Bednorz! Pallone addosso a Leon. 13-13 Christensoooooooon! Celestiale magia di seconda del regista di Modena. 12-13 Invasione di Christenson, Perugia opera il ...

LIVE Modena-Perugia volley - Finale Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : incomincia la battaglia : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-6 MUROOOOOOOOOOO! Mazzone stampa Lanza! 6-6 Le due squadre stanno sbagliando moltissimo al servizio, questa volta tocca a De Cecco. 5-6 Primo tempo di Podrascaninc che gioca bene sulle mani alte di Holt. 5-5 Bednorz riceve benissimo il servizio di Ricci e poi scaraventa a terra il lungolinea. 4-5 Anche Zaytsev sbaglia il servizio, pallone in rete. 4-4 Questa volta la battuta di Leon finisce ...

LIVE Modena-Perugia volley - Finale Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : duello campale tra Zaytsev e Leon - in palio il trofeo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della partita Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Modena-Perugia, Finale della Supercoppa Italiana 2019 di volley maschile. All’Eurosuole Forum di Civitanova si assegna il primo trofeo della stagione e tutto è pronto per una partita che si preannuncia estremamente intensa, avvincente, appassionante, equilibrata tra due grandi squadre che sulla carta sono molto ...

DIRETTA Modena-Perugia volley : LIVE - orario - programma - tv e streaming della Finale di Supercoppa Italiana : Oggi (2 Novembre) è il grande giorno della Finale della Supercoppa Italiana di volley tra Modena-Perugia. Gli emiliani hanno avuto la meglio in semiFinale della Lube Civitanova per 3-1 (25-23, 25-21, 27-29, 25-20) mentre gli umbri hanno superato con lo stesso punteggio Trento (21-25, 25-23, 25-21, 25-22). Ivan Zaytsev cercherà di trascinare i compagni di squadra verso il colpaccio, potendo contare anche su un Daniele Mazzone e Bartosz ...

LIVE Civitanova-Modena 1-3 volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : i Canarini volano in finale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PERUGIA-TRENTO LA CRONACA DI Civitanova-Modena 1-3 Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di serata. Civitanova-Modena 1-3 (23-25; 21-25; 29-27; 20-25). I Canarini si qualificano per la Finale della Supercoppa Italiana, domani (ore 18.00) giocheranno contro la vincente di Trento-Perugia. 20-25 ANDERSON! La chiude lui con un lungolinea! 20-24 ...

LIVE Perugia-Trento volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : Modena prima semifinalista - si parte alle 18 : 20 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18:12 L’Eurosole Forum è gremito, vedere quattro tifoserie diverse all’interno di un unico palazzetto è uno spettacolo sensazionale. 18:09 E’ iniziato il riscaldamento a rete, dieci minuti e si parte con tanta voglia di grande volley. 18:06 Importanti saranno anche i centrali, i due registi non dovranno affidarsi solo alla palla alta, il gioco al centro è importante per ...

LIVE Civitanova-Modena 1-2 volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : la Lube riapre la partita : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Civitanova-Modena 1-2. 29-27 Anderson attacca fuori. Civitanova ha vinto il terzo set annullando quarto match-point e riapre la partita. 28-27 ACEEEEEEEEEEEEEEEEE! LEAL! Ora Civitanova ha il set-point per riaprire i conti. 27-27 Ci pensa ancora Leal con un missile sopra il muro. 26-27 Primo tempo di Holt, quarto match point per Modena. Pallone lungo, si riparte da 26-26. 26-26 Lungo il ...

LIVE Civitanova-Modena 0-2 volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : 12-12 - equilibrio nel terzo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16-14 Chiamato out il diagonale di Bednorz, fuori di un soffio. 15-14 Tutto vanificato da un errore al servizio. 15-13 MUROOOOOOOO! ANZANI SU BEDNORZ! Break di Civitanova. 13-12 Ancora Simon in primo tempo. 12-12 Zaytseeeeeev. Bomba in lungolinea. Regna l’equilibrio. 12-11 Simon risponde con lo stesso colpo. 11-11 Primo tempo di Holt. 11-10 Lungolinea di Ghafour, piegate le mani di ...

LIVE Civitanova-Modena 0-1 volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : rimonta stellare dei Canarini nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 6-7 Leal replica con un mani-fuori. 5-7 Bednorz sfonda il muro con grande precisione. 5-6 Violentissima pipe di Juantorena che inizia ad attaccare dal centro. 4-6 Lungo il servizio di Mazzone. 3-6 Pipe divina di Anderson. 3-5 primo tempo di Anzani, la Lube prova a rimettersi in marcia. 2-5 Due punti consecutivi di Zaytsev, Modena cerca subito la fuga in avvio di secondo set. 2-3 Sontuoso ...

LIVE Civitanova-Modena volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : 13-7 - la Lube allunga nel primo set : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17-13 Stupendo mani fuori di Leal. 16-13 Altro errore di Rychlicki al servizio, Civitanova ora sta sbagliando troppo nel fondamentale. 16-12 Stellare primo tempo di Simon, il cubano salta altissimo. 15-11 Questa volta Christenson sbaglia al servizio. 14-11 ACEEEEEEEEEEEEE! CHRISTENSON! Modena è rientrata! 14-10 Attacco di Bednorz dalla seocnda linea, Bruninho va a recuperare il pallone dai ...

LIVE Civitanova-Modena volley - Supercoppa Italiana 2019 in DIRETTA : semifinale pazzesca - Juantorena sfida Zaytsev : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della semifinale Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Civitanova-Modena, semifinale della Supercoppa Italiana 2019 di volley maschile. La Lube giocherà di fronte al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum e andrà a caccia del successo per disputare l’atto conclusivo in programma domani ma dall’altra parte ci saranno gli agguerriti Canarini che vogliono ...

LIVE Piacenza-Modena 0-3 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : Zaytsev e Anderson trascinano la squadra di Giani alla vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.45 Grazie per aver vissuto con noi le emozioni dell’anticipo di Superlega tra Piacenza-Modena e buon proseguimento di serata. 19.42 Match in equilibrio solo nel primo set. Probabilmente proprio dopo aver perso il primo parziale quando sembrava già essere acquisito ha destabilizzato Piacenza che non è riuscita più a trovare il suo equilibrio. Dall’altra parte Anderson e Zaytsev ...

LIVE Piacenza-Modena 0-2 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : terzo set dominato dagli ospiti 10-4 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13-19 Ancora un errore di Kooy al servizio! 13-18 Errore i difesa di Anderson. 12-18 Pipe vincente di Bednorz. 12-17 Attacco delicatissimo di Kooy. La palla pizzica leggermente la linea. 11-17 Bednorz passa tra le mani del muro. 11-16 Errore al servizio di Zaytsev. 10-16 Primo tempo di Holt! 10-15 Grandissima pipe di Krsmanovic. 9-15 Bednorz attacca in faccia a Fei. 9-14 Intelligentissimo Fei ...

LIVE Piacenza-Modena 0-2 volley - Superlega 2019-2020 in DIRETTA : secondo set chiuso sul 25-21 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 1-1 Risponde Mazzone sempre con un primo tempo. 1-0 Primo tempo di Stankovic. INIZIA IL TERZO SET, MODENA AL SERVIZIO! 19.09 Nella prima parte di set è stato evidente il contraccolpo per il primo parziale perso quando sembrava già acquisito per Piacenza che ha provato a reagire ma era già troppo tardi. 21-25 Bednorz chiude anche questo secondo set!!!! 21-24 Buon attacco di Nelli in ...