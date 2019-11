LIVE Inghilterra-Sudafrica rugby 6-6 | Finale Mondiali 2019 in DIRETTA | pareggio inglese

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA33′ Non sbaglia Farrell che pareggia i conti: 6-6. 32′ Gran ritmo, l’orgogliono però porta solo ad un calcio di punizione. 31′ Tantissime fasi inglesi nei 22ni che si difendono con orgoglio. 29′ Calato il ritmono, arriva anche l’indisciplina: calcio per l’per risalire il campo. 27′ Partita durissima, altro giocatore a terra. 26′ Non può sbagliare Pollard: 6-3. 25′ Mischiana dominante ancora: c’è calcio, possono andare per i pali gli Springbooks. 23′ Arriva ilbritannico con Farrell. 3-3. 22′ Problemi fisici anche per Lood de Jager, entra Franco Mostert. 21′ Rimasto a terra Mbongeni Mbonambi, entra Malcolm Marx. 20′ Azione offensiva per l’, c’è ...

