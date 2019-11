LIVE Inghilterra-Sudafrica rugby 6-15 | Finale Mondiali 2019 in DIRETTA | Springbooks sopra

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48′che ancora risale con la mischia. 46′ Pollard!!! La mette in mezzo ai pali da quasi centrocampo. 15-6,Break. 45′ Mischiana davvero mostruosa.in crisi. 44′ Arriva già il momento dei cambi. 43′ CHE DIFESA ILche per due volte cambia tutto il campo alla mano, senza riuscire però a guadagnare metri. 41′ Kick-off inglese. Squadre che rientrano in campo: tutto pronto per l’inizio della ripresa.avanti di 6 punti, prima frazione intensissima allo fisico. A decidere è il piede di Pollard. 40′ Pollard! 12-6, termina qui il primo tempo. 40′ Il pacchettoè devastante: ancora calcio di punizione da posizione interessante. 39′ Ancora una mischia per ini allo scadere. 38′ ...

OA_Sport : LIVE Inghilterra-Sudafrica rugby 0-0, Finale Mondiali 2019 in DIRETTA: il XV della Rosa favorito, Springboks per il… - poninebutclean : Comunque fino ad un mese fa guardavo ogni sacrosanto giorno che dio mandava in terra le foto e la chat di quel cogl… - OA_Sport : LIVE Sudafrica-Galles, Semifinale Mondiali rugby 2019 in DIRETTA: Sprinboks favoriti per raggiungere l’Inghilterra… -