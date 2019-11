LIVE Inghilterra-Sudafrica rugby 12-32 | Finale Mondiali 2019 in DIRETTA | Springbooks

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DI12-32 Grazie per averci seguito in questa lunghissima Coppa del Mondo ricca di emozioni.CAMPIONE DEL MONDO! L’si arrende, 32-12 per gli Sprinbooks che hanno dominato in lungo e in largo questa. Terzo titolo nella storia per ini. 78′ Prova il drop Pollard, palla che esce, ma match concluso. 77′ Entra tutta la panchina: fuori anche de Klerk. 76′ Vermulen il Man of the Match. 74′ Non sbaglia Pollard: 32-12, chiuso l’incontro. 73′ KOLBEEEEEEE! Giocata mostruosa: si mangia al largo tutta la difesa inglese, in solitaria schiaccia in meta. La partita è finita. 71′ Mancano meno di 10′, serve una meta il prima possibile all’. 68′che ora prova il tutto per tutto. 67′ ...

