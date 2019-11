LIVE Germania-Italia 2-0 hockey prato | Qualificazioni olimpiche in DIRETTA | doppio

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina qui l’incontro: dominio in lungo e in largo per le tedesche che sprecano tanto, ma vincono in ogni caso per 2-0. Domani praticamente impossibile ribaltare la situazione. 15′ Non viene assegnato il rigore, ma c’è il corto e latrova il 2-0 con Pieper. 15′ Attenzione: proprio allo scadere corto per la, si valuta per un possibile rigore che cambierebbe tutto. C’è il video review. 12′ Partita che volge al termine con laavanti di una rete. 8′ Lacontinua a dominare in lungo e in largo, senza concretizzare. 5′ Altra offensiva teutonica, palla a lato. 4′che ci prova con il possesso,che ora gestisce il risultato. 1′ Inizia l’ultimo quarto. 15′ Termina qui il terzo quarto: un’ultra difensiva prende ...

