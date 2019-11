LIVE Germania-Italia 1-0 hockey prato | Qualificazioni olimpiche in DIRETTA | vantaggio per

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11′ Niente da fare. Palla alta sopra la traversa. 10′ Attenzione: opportunità per l’, primo corner corto. 8′ Purtroppo arriva ildella: a segno Gablac dopo la respinta di Cusimano. 1-0. 6′ Ancora un corto per la, occasioni su occasioni per le teutoniche. 4′ Occasionissima per lache da pochi passi da Cusimano sbaglia. 1′ Inizia la ripresa: 30′ al termine. Ora rientrano le squadre in campo. 15′ È zero a zero a metà gara, ora l’intervallo lungo.ancora in corsa. 13′ Più tesa questa seconda frazione, senza particolari opportunità per le padrone di casa. 10′ Occasione sprecata dall’nell’area tedesca. 8′ Poche opportunità in questa seconda frazione. 6′che prova a ...

