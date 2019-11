LIVE Germania-Italia 0-0 hockey prato | Qualificazioni olimpiche in DIRETTA | termina il

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15′ Si chiude qui un primo tempo di sofferenza per l’, 0-0. 14′ Addirittura quattro i corti battuti dalle tedesche, l’riesce sempre a salvarsi. 10′ Lasta schiacciando dietro le azzurre. 8′che continua ad attaccare,che prova a difendersi. 5′ Occasione per Elisabetta Pacella che si inserisce in area ma viene fermata. 3′ Subito un’occasione su corner corto sprecato dalla. 1′ Match che è iniziato. 16.05 Inizio del match che dovrebbe essere stato rimandato di qualche minuto. 15.58 Squadre che ora entreranno in campo per gli inni nazionali. 15.56 I precedenti tra le due squadre dicono 5-1 per la: da sottolineare la vittoria dell’in un Test Match del giugno 2018. 15.53 C’è anche una folta rappresentanza ...

