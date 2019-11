LIVE Djokovic-Dimitrov 7-6 6-4 | Semifinale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | il serbo è

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) 7CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.56 Grazie a tutti per averci seguito e restate con noi per seguire ladi Nadal-Shapovalov! 15.55 Novakbatte 7-6(5) 6-4 Grigore conquista la 50esima finale 1000 in carriera! Domani, ilpotrà vincere per la quinta volta il torneo a, già conquistato 4 volte in carriera, e riscattarsi dopo la finale persa nel 2018 contro Karen Khachanov: domani, contro, ci sarà uno tra Rafael Nadal, per il 55esimo confronto, o Denis Shapovalov. Il classe 1987 ha dominato in maniera spietata il bulgaro, paradossalmente più in palla dell’avversario e dominante per lunghi tratti del match: nonostante ciò, nei momenti fondamentali, il, si è trasformato nel solito muro spietato. Djoker è più determinato che mai! FINE SECONDO SET 6-4 GAME SET AND MATCH! NOVAKCONQUISTA LA 50ESIMA FINALE ...

zazoomnews : LIVE Djokovic-Dimitrov 3-2 Semifinale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: equilibrio in Francia! - #Djokovic-Dimitrov… - zazoomnews : LIVE Djokovic-Dimitrov 1-0 Semifinale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: Nole per la 50esima finale 1000! Il bulgaro per… - OA_Sport : LIVE Djokovic-Dimitrov, Semifinale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale -