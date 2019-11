LIVE Djokovic-Dimitrov 7-6 5-4 | Semifinale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | break del serbo!

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) 7CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5-4 Ancora un servizio a zero: al cambio campo, Nole servirà per il match. 40-0 Danza il bulgaro: diritto incrociato potente. 30-0 Settimo servizio vincente di. 15-0 Ace del bulgaro. 5-3 Anchevince a zero il servizio.proverà ad allungare il match. 40-0 Ottima prima del serbo. 15-0 Diritto in corridoio di: game fondamentale. 4-3vince a zero il servizio: resta undi distacco. 40-0 Diritto incrociato del bulgaro:incappa in un errore. 15-0 Serve&volley di: non ci arriva Nole. 4-2 Confermato ilda parte di. 40-15 Servizio vincente del classe ’87. 30-15 Doppio fallo del serbo. 30-0 Rovescio lungolinea del classe ’87! Grande colpo del serbo dopo lo scambio imbastito sulla diagonale di rovescio. 15-0 Buona prima di servizio del serbo. 3-2 ...

zazoomnews : LIVE Djokovic-Dimitrov 3-2 Semifinale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: equilibrio in Francia! - #Djokovic-Dimitrov… - zazoomnews : LIVE Djokovic-Dimitrov 1-0 Semifinale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: Nole per la 50esima finale 1000! Il bulgaro per… - OA_Sport : LIVE Djokovic-Dimitrov, Semifinale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale -