LIVE Djokovic-Dimitrov 3-2 | Semifinale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | equilibrio in

Fonte : forzazzurri

(Di sabato 2 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-0 Primo ace di. 30-0 Gran difesa di Nole all’incrocio delle righe dopo il diritto di, che poi sfrutta il diritto a rete del serbo. 15-0riesce a scambiare con, e questa è già una notizia: diritto lungo del serbo. Loading… Loading… 3-2 Altro servizio pazzesco del classe ’87. 40-15 Servizio al corpo. 30-15 Altro errore del serbo che sta soffrendo a tratti la profondità del bulgaro. 30-0 Altro punto diretto dal servizio del serbo. 15-0 Secondo ace di Nole. 2-2. 40-30 Ottimo rovescio in cross diche mette pressione. 40-15 Ottima copertura della rete dicon la volée di rovescio. 30-15 Fuori giri il rovescio del serbo in risposta. 15-15 Ottima prima del bulgaro. 0-15 Diritto incrociato in rete: Nole risponde profondo. 2-1 Primo ace ...

