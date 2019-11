LIVE Djokovic-Dimitrov 1-0 | Semifinale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA | Nole per la 50esima

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Servizio e diritto perfetto del bulgaro. 40-15prova a resistere agli attacchi di: diritto in rete. 30-15 Varia il servizio il bulgaro: battuta al centro. 15-15 Il bulgaro si apre il campo con il rovescio e poi conclude con il diritto in diagonale. 0-15non esce in maniera reattiva al servizio: diritto in rete. 1-0 Gran cross di diritto di: comincia bene il serbo. 40-30 Buona risposta in cross distatico con il diritto. 40-15 Doppio fallo per il balcanico. 40-0 Servizio vincente per il serbo. 30-0comincia già in modalità “precisione”: diritto all’incrocio delle righe. 15-0 Scambio equilibrato sin da subito:si sposta sul diritto ma sbaglia. 0-0 Si parte in Francia! Batte. INIZIO PRIMO SET 14.10 Tutto pronto per la decima sfida tra i due: si ...

OA_Sport : LIVE Djokovic-Dimitrov, Semifinale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - zazoomnews : LIVE Djokovic-Dimitrov Semifinale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Djokovic-Dimitrov… - zazoomblog : LIVE Djokovic-Dimitrov Semifinale Parigi-Bercy 2019 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Djokovic-Dimitrov… -