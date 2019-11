LIVE Dinamo Sassari-Virtus Roma basket | Serie A in DIRETTA | aggiornamenti in tempo reale

LIVE Dinamo Sassari-Ostenda 90-71 - Champions League basket in DIRETTA : i sardi dominano conquistando la seconda vittoria nel girone : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 90-71 Per Sassari 23 punti di Bilan, 17 di Vitali, 15 più 13 rimbalzi di Pierre. Per Ostenda 15 di Thompson e 10 di Sylla. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 90-71 Tripla di Sorokas! Finisce qui, nettissima vittoria di Sassari che va a due successi nel girone A di Champions League lasciando Ostenda a una vittoria! 87-71 Uno su due di Angola ai liberi. 87-70 Assist di ...

58-35 Ancora Bilan da sotto su assist di Vitali! Timeout Ostenda. 56-35 Altra tripla di Michele Vitali! 53-35 Canestro da fuori di Bilan che apre il terzo quarto! 51-35 Finisce qui il primo tempo, molto bene il Banco di Sardegna! Appuntamento dopo l'intervallo lungo! 51-35 Canestro di Sylla ma tecnico alla panchina belga, Spissu sbaglia il libero. 51-33 Tripla di Pierre, 13 punti per ...

34-25 Altra tripla di Schwartz e timeout Sassari. 34-22 Canestro per il 17enne van der Vuurst de Vries. 34-20 Al terzo tentativo consecutivo Sorokas va a segno! 32-20 Tripla di Schwartz. 32-17 Schiacciata di Pierre su assist dietro la schiena di Gentile! Si chiude qui il primo quarto. 30-17 Uno su due dalla lunetta di McLean. 29-17 Tripla di Jerrels! Gli arbitri convalidano dopo un lungo esame ...

3-0 Subito tripla di Pierre! 20.33 E' iniziata la partita, primo possesso per Sassari! 20.29 Le squadre sono in pieno riscaldamento dopo la presentazione, tra pochissimo si comincia! 20.25 Tra cinque minuti al PalaSerradimigni la palla a due! 20.21 Il miglior piazzamento europeo per i fiamminghi è stato il terzo posto nell'Euro Challenge del 2010-2011, i sardi invece, trascinati ...

Il programma di Sassari-Ostenda – La presentazione delle partite di Sassari e Brindisi Buonasera a tutti e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE testuale della partita del gruppo A tra Banco di Sardegna Sassari e il Filou Ostenda valida per la terza giornata della fase a gironi di Champions League 2019-2020! Le due squadre hanno entrambe una vittoria e una sconfitta nel

38-61 ANCORA SPISSU! Spettacolare penetrazione del piccolo isolano. 38-59 Spissu! Ora Sassari è dominante. 38-57 Gioco da tre punti per Evans! 38-54 Vitali non ci pensa due volte, tripla da lontano per lui. 38-51 Pecchia torna a segnare, magistrale post-basso. Time-out obbligato Cantù. 36-51 ANCORA BILAN! 16esimo punto per il croato 36-49 Bilan continua nella sua prestazione speciale. 36-47 ...

21-26 ANCHE WILSON DALL'ARCO 18-26 TRIPLA DI LATORRE! Time-out Cantù. 15-26 Evans continua la sua serata clamorosa. 15-24 Hernandez chiude il primo quarto. 13-25 Jerrells e Mclean sono dominanti. 13-20 Jerrells scalda la sua mano con una tripla. 13-17 Evans prima schiaccia e poi segna anche la tripla, partenza clamorosa la sua. 13-12 Young ancora da lontano. 10-12 Young e Vitali, tripla ...

La presentazione della giornata – Programma, orario e dove vedere in tv l'incontro Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cantù-Sassari, match valido per la sesta giornata di Serie A 2019-2020. L'appuntamento è alle ore 20.45 quando inizieranno le ostilità tra queste due formazioni. Dopo il turno di pausa tornerà in campo il Banco di Sardegna Sassari. La squadra

Vince Ankara 64-56. Sassari è stata autrice di una gran sfuriata nel terzo quarto, ma per il resto ha fatto molta fatica a segnare. 64-56 Due liberi di Wiltjer a segno. 20″ alla fine. Partita che finisce qua. 62-56 Campbell rispedisce indietro i sardi. 60-56 BOMBA DI SPISSU. Non è ancora finita. 1'30" alla sirena. 60-53 McLean tiene viva la speranza con un layup ...

38-32 Ancora Pierre da tre. -6 Sassari. 38-29 Bomba di Pierre in apertura di terzo quarto. Le percentuali da tre, al momento, sono ciò che realmente sta facendo la differenza. Ankara chiude il primo tempo 6/14 dall'arco, mentre Sassari è 1/16. Finisce 38-26 per i turchi il secondo quarto. 38-26 Baygul con due liberi riporta i turchi a +12. 36-26 2/2 dalla lunetta anche per Evans. Sassari ...

Presentazione della partita – Programma, orario e dove vedere in tv l'incontro Dopo il successo di misura di settimana scorsa contro il Lietkabellis, propiziato da uno stratosferico Pierre, la Dinamo Sassari torna in campo per la seconda giornata di basketball Champions League. I sardi arrivano particolarmente freschi alla partita odierna, dato che hanno riposato

