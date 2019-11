LIVE Dinamo Sassari-Virtus Roma basket 88-53 | Serie A in DIRETTA | padroni di casa avanti

Fonte : oasport

(Di sabato 2 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA97-57 Due punti per McLean. 95-57 Altro canestro di Pini. 95-55 Bomba di Gentile! +40. 92-55 Canestro da due di Evans. 90-55 Due punti da sotto per Pini. 90-53 Bucarelli apre con rubata e canestro l’ultimo periodo. Finisce qua il terzo quarto.a valanga sulla. +35 per ididopo 30 minuti di gioco. 88-53 1/2 ai liberi per Evans 87-53 Bomba di Pierre! Eva, addirittura, a +34. 84-53 Terzo canestro consecutivo per Jefferson. 84-51 Nuovo +33con un canestro di Pierre. 82-51 Un’altra tripla per Spissu che è scatenato. 79-51 Ancora Jefferson da sotto. 79-49 Canestro dall’area per Vitali. 77-49 Due punti per Jefferson. 77-47 E risponde Spissu con un’altra bomba. 74-47 Bomba di Dyson, -27ora. 74-44 2/2 dalla lunetta di Dyson. 74-42 Pierre dal post. 72-42 Kyzlink da ...

Pianeta_Basket : LIVE Lega A - Dinamo Sassari vs Virtus Roma - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Virtus Roma basket Serie A in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Dinamo #Sassari-Virtus… - zazoomblog : LIVE Dinamo Sassari-Virtus Roma basket Serie A in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Dinamo #Sassari-Virtus… -