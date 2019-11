Live Bologna-Inter 1-2 | Lukaku completa la rimonta al 92?

Live Bologna-Inter 1-1 : Lukaku risponde a Soriano : Bologna ed Inter incrociano le armi questo pomeriggio alle ore 18 allo stadio Dall'Ara, per l'11a giornata di Serie A. Nel turno infrasettimanale, i felsinei sono usciti sconfitti dal campo...

Live Bologna-Inter 1-0 : Soriano segna da lontanissimo! : Bologna ed Inter incrociano le armi questo pomeriggio alle ore 18 allo stadio Dall'Ara, per l'11a giornata di Serie A. Nel turno infrasettimanale, i felsinei sono usciti sconfitti dal campo...

Live Bologna-Inter 0-0 : Lautaro e Lukaku - due gol annullati : Bologna ed Inter incrociano le armi questo pomeriggio alle ore 18 allo stadio Dall'Ara, per l'11a giornata di Serie A. Nel turno infrasettimanale, i felsinei sono usciti sconfitti dal campo...

Bologna-Inter 0-0 diretta Live : forcing nerazzurro : Bologna-Inter diretta live – Dopo lo spettacolo tra Roma e Napoli, continua il programma valido per l’11^ giornata di Serie A, è un sabato clamoroso con partite veramente interessanti. Alle 18 in campo Bologna e Inter, i nerazzurri sono in piena corsa per lo scudetto e sono reduci dal successo sul campo del Brescia, qualche problema di rosa per Antonio Conte con il tecnico chiamato a giocare sempre con gli stessi uomini. Di ...

Live Bologna-Inter 0-0 : Lukaku chiama Skorupski al miracolo : Bologna ed Inter incrociano le armi questo pomeriggio alle ore 18 allo stadio Dall'Ara, per l'11a giornata di Serie A. Nel turno infrasettimanale, i felsinei sono usciti sconfitti dal campo...

Live Bologna-Inter 0-0 : Conte si affida a Lukaku e Lautaro : Bologna ed Inter incrociano le armi questo pomeriggio alle ore 18 allo stadio Dall'Ara, per l'11a giornata di Serie A. Nel turno infrasettimanale, i felsinei sono usciti sconfitti dal campo...

Bologna-Inter diretta Live - le formazioni ufficiali : Palacio contro Martinez : Bologna-Inter diretta live – Dopo lo spettacolo tra Roma e Napoli, continua il programma valido per l’11^ giornata di Serie A, è un sabato clamoroso con partite veramente interessanti. Alle 18 in campo Bologna e Inter, i nerazzurri sono in piena corsa per lo scudetto e sono reduci dal successo sul campo del Brescia, qualche problema di rosa per Antonio Conte con il tecnico chiamato a giocare sempre con gli stessi uomini. Di ...

Live Bologna-Inter : possibili formazioni - Lazaro esordisce dal 1' : L'Inter è pronta a riprendersi la vetta persa a favore della Juventus dopo la vittoria di quest'ultima sul Genoa nel turno infrasettimanale. Per poter raggiungere l'obiettivo dovrà battere il Bologna di Mihajlovic che di sicuro non gli renderà facile il compito. Conte nello scegliere la formazione anti Bologna dovrà tenere conto dell'impegno di Champions League contro il Borussia Dortmund mercoledì, motivo per il quale potrebbe fare un po' di ...

Live Bologna-Inter calcio - Serie A in DIRETTA : trasferta complicata per i neroazzurri al Dall’Ara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Bologna-Inter partita della undicesima giornata di Serie A 2019-20, l’Inter deve assolutamente vincere per tentare di conquistare la vetta momentanea mentre il Bologna deve recuperare la migliore prestazione oltre a cercare di fare punti. Inter che proviene dalla sofferta vittoria ottenuta in trasferta contro il Brescia per 2-0, ma Antonio ...

Live Virtus Bologna-Monaco 50-53 - EuroCup basket in DIRETTA : i monegaschi provano a fuggire - ma sul finire di terzo quarto i padroni di casa tornano a contatto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 59-64 BALDI ROSSI DA TRE! Virtus a -5. Non è ancora finita. 56-64 Milos Teodosic segna ancora da tre. Il serbo sta cercando, da solo, di tenere a galla i suoi. 53-64 Ancora JJ O’Brien dalla lunetta. Serve un’impresa ora ai padroni di casa. 53-62 Tillie da 2 ed è +9 Monaco. 53-60 Teodosic da tre! Primo canestro delle V-Nere dopo due minuti e mezzo dall’inizio del quarto. 50-60 ...

Live Virtus Bologna-Monaco 35-35 - EuroCup basket in DIRETTA : equilibrio e nervosismo regnano - il secondo quarto finisce in parità : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 35-42 Inizio da incubo per la Virtus, Markovic sbaglia dall’arco e dall’altra parte Clemmons trova il fallo sul tiro da tre e converte tutti i liberi. 35-39 Massimo vantaggio Monaco con O’Brien. 35-37 Primi due punti del terzo periodo per il Monaco con Clemmons. INIZIA IL TERZO quarto finisce qua il secondo quarto, perfetta parità sul 35-35 35-35 MILOS TEODOSIC! Il serbo ...

Live Virtus Bologna-Monaco 19-17 - EuroCup basket in DIRETTA : primo quarto all’insegna dell’equilibrio e del gioco duro. 19 viaggi in lunetta complessivi tra le due squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-23 Primi punti di Baldi Rossi su assist di Hunter. 21-23 Due punti di Yeguete. 21-21 Pajola ristabilisce la parità. 19-21 Ouattara segna la prima bomba della partita. 19-18 Tecnico alla Virtus, Dee Bost segna il libero. Per ora i liberi l’hanno fatta da padrone. La Virtus è andata in lunetta 10 volte e il Monaco 9. Finisce qua il primo quarto con la Virtus avanti 19-17 19-17 Trick ...

Live Virtus Bologna-Monaco - EuroCup basket in DIRETTA : aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Presentazione della 5a giornata di EuroCup – Programma, orario e dove vedere in tv l’incontro Dopo il primo passo falso assoluto stagionale, arrivato settimana scorsa proprio in EuroCup contro il Promitheas, la Virtus Bologna, già riscattatasi parzialmente in campionato con Brescia, vuole tornare a vincere in Europa. Nella sfida del Paladozza, Teodosic e compagni, dovranno ...

Live Fortitudo Bologna-Pistoia - Serie A basket in DIRETTA : 82-71 - Sims e Robertson trascinano la Fortitudo alla vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui il nostro LIVE. Diciotto punti di Sims e sedici di Robertson per Bologna. A Pistoia non bastano i 14 di Dowdell e Petteway. Una vittoria importante per Bologna che si conferma nella parte alta della classifica. Pistoia resta sempre ferma a zero. FINISCE QUI! Vince la Fortitudo Bologna 82-71 Dowdell segna con una bella penetrazione. 82-69 Tripla di Mancinelli. Adesso è veramente ...