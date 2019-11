Liguria Allerta Meteo Arancione 3 Novembre 2019

Allerta Meteo Liguria : nuova fase perturbata con temporali - venti forti e mareggiate : Prime precipitazioni in Liguria in questa nuova fase perturbata che porterà, tra oggi e domani, piogge, temporali, venti anche di burrasca e mareggiate. Arpal ha prolungato e modificato l’Allerta Meteo per temporali e piogge diffuse secondo queste modalità: Zone a e d (ponente regionale): Allerta gialla per i piccoli e medi bacini dalle 00.00 alle 18.00 di domani, domenica 3 novembre Zona b (settore centrale della regione): Allerta gialla fino ...

Torna la pioggia sulla Liguria - sarà un sabato di allerta gialla : Dopo una breve pausa tra la tarda serata di sabato e le prime ore di domenica, ci sarà il passaggio del fronte vero e proprio, che porterà altri rovesci e temporali sul territorio regionale

Allerta Meteo Liguria : piogge diffuse - temporali - venti di burrasca e mareggiate : Il maltempo torna sulla Liguria con piogge diffuse, temporali, venti di burrasca e mareggiate. Arpal ha emanato l’Allerta Meteo gialla per temporali e piogge diffuse con queste modalità: Bacini piccoli e medi di tutta la regione dalle 9 alle 23.59 di domani, sabato 2 novembre Bacini grandi del levante (zone c ed e)dalle 18 alle 23.59 di domani, sabato 2 novembre Come di consueto verranno effettuate ulteriori valutazioni nelle prossime ore e in ...

Allerta Meteo Liguria : aumenta l’instabilità - in arrivo pioggia e calo delle temperature : Dopo qualche giorno di tregua la Liguria torna ad essere esposta ad un aumento dell’instabilità Meteo, con il ritorno della pioggia e un possibile cambio nello scenario anche sul fronte delle temperature, come buona parte del nord Italia. Sulla regione, come spiega Arpal, il centro Meteo ideologico della Regione Liguria – un flusso di correnti umide in arrivo dai quadranti meridionali fino a mercoledì porterà possibili piovaschi, con ...

Liguria - estesa sino alla mezzanotte l'allerta arancione da Noli a Portofino. Salvato un uomo travolto dalla piena del Roia : Notte di piogge in Liguria, ma senza particolari criticità: la perturbazione ha attraversato la regione da Ponente a Levante con piogge diffuse

Maltempo - previsti forti eventi : è allerta arancione su Liguria - Piemonte e Lazio : Forte Maltempo in avvicinamento all’Italia. Un ciclone proveniente dalle Isole Baleari si sta muovendo verso il nostro Paese, tanto che nelle prossime ore raggiungerà la Sardegna. Numerose le regioni, da nord a sud, che saranno interessate da piogge intense. In una nota diramata dalla Protezione civile del Lazio si legge che “il Centro Funzionale Regionale ha adottato oggi un avviso di criticità con indicazione che dal pomeriggio di oggi, ...

Allerta Meteo Liguria : prolungata criticità arancione a Genova e Savona : Arpal ha aggiornato e modificato l’Allerta Meteo in Liguria per piogge diffuse e temporali con queste nuove modalità: zona centrale della regione da Noli a Portofino ed entroterra di ponente dalla Val Bormida alla Valle Stura (zone b-d) arancione fino alle 24 di oggi giovedì 24 ottobre. Poi gialla fino alle 3 di domani, venerdì 25 ottobre ponente regionale fino Noli (zona a) gialla dalle 13 alle 3 di domani venerdi’ 25 ottobre levante regionale ...

Allerta meteo arancione in Liguria - Lombardia - Piemonte e Toscana : Il dipartimento della Protezione Civile ha emesso per oggi un avviso di Allerta meteo arancione per rischio idrogeologico su Liguria, gran parte della Lombardia, Piemonte e Toscana (LE PREVISIONI). Ma la nuova perturbazione, proveniente dalla Spagna, oltre che il nord-ovest del Paese, già colpito dall’ondata di maltempo dei giorni scorsi, toccherà anche le regioni centrali tirreniche e la Sicilia. Diverse scuole rimarranno chiuse in ...

Allerta meteo per oggi in nove regioni - allarme arancione per Liguria - Lombardia - Piemonte e Toscana - si prevedono abbondanti piogge e rischio alluvioni - scuole chiuse in alcuni comuni : Sono in totale nove le regioni dove la Protezione Civile, per l’arrivo di una perturbazione dalla Spagna e dalle isole baleari, ha diramato l’Allerta meteo. In alcune regioni la situazione può diventare di una certa pericolosità per la possibilità di abbondanti piogge con rischio alluvione. Le regioni dove già dalle prime ore di oggi si sta abbattendo il maltempo sono la Liguria, la Lombardia, il Piemonte e la ...

Liguria - allerta meteo arancione per domani 24 ottobre - le previsioni : La forte ondata di maltempo che ora si sta abbattendo sulla Francia, con annesse alluvioni, si sta muovendo verso l'Italia dove irromperà nella giornata di domani, 24 ottobre 2019. Le prime...

ALLERTA METEO ARANCIONE IN Liguria/ Previsioni maltempo : rischio frane e alluvioni : ALLERTA METEO ARANCIONE in LIGURIA: rischio frane e alluvioni. maltempo, allarme 'giallo' in Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte: Previsioni oggi

Allerta Meteo : nuovo allarme maltempo in Liguria - da mezzanotte criticità arancione : Dopo la pausa di queste ore, sulla Liguria si affaccia un nuovo severo passaggio perturbato, Arpal ha emanato l’Allerta Meteo per temporali e pogge diffuse con queste modalità: Ponente regionale fino Noli (zona A): GIALLA dalle 21 a mezzanotte di oggi, mercoledì 23 ottobre, poi arancione fino alle 15 di domani, giovedì 24 ottobre, poi gialla fino a mezzanotte Centro da Noli a Portofino ed entroterra di ponente dalla val Bormida alla valle Stura ...

Maltempo - due morti e due dispersi in Piemonte. Rimane alta l'allerta in Liguria : è rischio esondazioni : La violenta ondata di Maltempo che si è abbattuta per tutta la giornata di ieri, lunedì 21 ottobre, sulle regioni del Nord Italia, oltre ad aver devastato numerose zone, ha fatto anche...