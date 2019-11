Libia | Italia chiede commissione congiunta con Tripoli | “Modificare il memorandum”

L’Italia chiede alla Libia una commissione congiunta per negoziare modifiche all'accordo con Tripoli : L’obiettivo del governo italiano: migliorare il memorandum con la Libia sul piano dei diritti umani, ma comunque mantenerlo

Libia - Italia chiede di modificare il Memorandum : L’Italia chiede, ai sensi dell’articolo 3 del Memorandum Italia-Libia, di riunire la commissione congiunta dei due paesi e, ai sensi dell’articolo 7, di modificare il Memorandum. E’ il contenuto, a quanto apprende l’ANSA da fonti governative, della nota verbale trasmessa ieri dall’Italia alla Libia.Si conferma quindi l’intenzione del governo Italiano di mantenere il Memorandum, chiedendo alla Libia di ...

Italia a Libia : modificare Memorandum : 12,25 Migliorare il Memorandum con la Libia sul piano dei diritti umani, ma comunque mantenerlo. E' quanto riferiscono fonti governative, dopo la trasmissione di una nota verbale a Tripoli. L'Italia ha chiesto di riunire la commissione congiunta tra i due Paesi e, in base all'articolo 7, di modificare il Memorandum. Si conferma quindi l'intenzione del governo Italiano di mantenere il Memorandum, chiedendo alla Libia di negoziare i cambiamenti ...

Migranti : l’Italia chiede di modificare il memorandum - ma non cancellerà gli accordi con la Libia : Si conferma l'intenzione del governo italiano di mantenere attivo l'accordo sui flussi migratori, chiedendo di negoziare alcune modifiche che andranno quindi definite a un tavolo congiunto. Una richiesta, quella di convocare un tavolo di negoziati per rivedere il memorandum, in linea con quanto aveva affermato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, per cui l'accordo "può essere migliorato ma è innegabile come abbia contribuito attraverso il ...

Sbarchi crollati ma diritti umani violati Perché il patto Italia-Libia fa discutere : Il patto sottoscritto da Minniti ha fatto crollare gli Sbarchi ma ha sollevato problemi di natura umanitaria per il trattamento a cui i profughi sono sottoposti nei campi libici

Migranti - le ong sul memorandum Italia-Libia : “Il rinnovo dell’accordo è inaccettabile” : Il comunicato congiunto di Sea Watch, Mediterranea, Open Arms, Sea Eye sul memorandum Italia-Libia: "Riteniamo grave l'intenzione da parte del governo italiano di voler confermare un accordo che ha avuto come unico risultato quello di aumentare in modo indiscriminato la violenza e la violazione dei diritti in territorio libico".Continua a leggere

Accordi Italia-Libia - Nicola Fratoianni : “Vanno cancellati - basta ambiguità dal governo” : Intervistato da Fanpage.it, Nicola Fratoianni commenta l'atteggiamento del governo italiano in merito al rinnovo degli Accordi tra Italia e Libia sulla gestione dei migranti: "Serve un'opposizione trasversale -dice- che in Parlamento chieda che quegli Accordi vengano definitivamente cancellati e poi reimpostati".Continua a leggere

L’Italia vuole cambiare i patti con la Libia : Di Maio ha detto che proporrà delle modifiche all'accordo che serve a trattenere i migranti in Libia, ma senza stravolgerlo

"Le modifiche al memorandum Italia-Libia? Maquillage umanitario" - l'accusa di Msf al governo : “Le modifiche proposte all’accordo Italia-Libia sono un contraddittorio ‘Maquillage umanitario’”. Marco Bertotto, responsabile advocacy di Medici Senza Frontiere definisce così gli interventi che il governo ha affermato di voler apportare al memorandum tra Roma e Tripoli sui migranti. “Mentre si annuncia di voler migliorare le cose – con soluzioni difficilmente realizzabili – si perpetuano ...

Migranti - Msf : “Le modifiche all’accordo Italia-Libia sono una contraddizione. Va superato” : "L’unica soluzione umanitaria possibile è superare del tutto il sistema di detenzione arbitraria, accelerare l’evacuazione di Migranti e rifugiati dai centri favorendo efficaci alternative di protezione, e porre fine al supporto dato alle autorità e alla guardia costiera libica che alimenta sofferenze, violazioni del diritto internazionale e l’odioso lavoro dei trafficanti di esseri umani, a terra e in mare": così Medici Senza Frontiere commenta ...

Libia - dentro il lager della vergogna. Di cui l'Italia è complice : Siamo entrati in uno dei centri di detenzione libici dove i migranti vengono rinchiusi e torturati. Mentre il nostro governo sta per rinnovare l’accordo con il paese africano Il trafficante libico Bija in Italia: ecco la lettera ufficiale di invito" Bija racconta la sua visita in Italia: «Sì, sono stato anche al Ministero dell'Interno» " Libia, l'inferno sotto le bombe di Tripoli " La costa dei lager: i centri di detenzione dei migranti in ...

Migranti - l’appello al governo dei parlamentari per sospendere gli accordi Italia-Libia : "Gli accordi con la Libia contenuti nel Memorandum siglato nel 2017 e che il 3 novembre si avvia ad essere automaticamente rinnovato sono all’origine di una sistematica violazione dei Diritti Umani delle persone che tentano di fuggire da quello che è ormai considerato un vero e proprio inferno. Chiediamo che il governo italiano sospenda con effetto immediato gli accordi attualmente in essere": così l'appello al governo di alcuni parlamentari di ...

Italia-Libia - perché il rinnovo del memorandum d’intesa sui migranti è illegale e criminale : Il Tavolo Asilo Nazionale, composto da 26 organizzazioni che si occupano dei diritti dei migranti, ha scritto una lettera aperta al Governo e al Parlamento chiedendo l'annullamento del memorandum Italia-Libia del 2017 per la gestione dei flussi in arrivo via mare. La denuncia di Asgi: "Serve a lasciare che la Guardia costiera libica faccia il lavoro sporco per noi".Continua a leggere

Di Maio : "Gli accordi con la Libia possono essere migliorati ma una riduzione dell'assistenza italiana significherebbe più partenze e più tragedie in mare" : Al question time il ministro degli Esteri propone la convocazione della commissione italo-libica per valutare eventuali future modifiche ma intanto il Memorandum verrà confermato. Lamorgese riferirà la prossima settimana alla Camera