L’eco-ansia | o come i cambiamenti climatici rovinano la salute mentale

Fonte : wired

(Di sabato 2 novembre 2019) (foto: Marc Piscotty/Getty Images) Durante una manifestazione per il clima nei pressi di una miniera di carbone vicino Aquisgrana, Miriam ha avuto un attacco d’. Quel giorno l’attivista sedicenne di Fridays for Future Milano non ha parlato e non ha mangiato. E non è l’unica. Sono sempre di più i giovani a soffrire di un disturbo psico-fisico chiamato eco-, definita dall’American Psychological Association (APA) nel 2017“una paura cronica della rovina ambientale”. Il cambiamento climatico, infatti, non è solo causa di episodi di scarsità d’acqua, incendi o alluvioni ma “sta erodendo lasu larga scala”. Non si tratta di essere preoccupati di riciclare le confezioni di plastica del supermercato o di sforzarci di tagliare la carne dalla nostra dieta quotidiana.ha a che fare con tutt’altro: osservare gli impatti rapidi e irrevocabili dei ...

