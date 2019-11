L’Aquila | Pezzopane | ‘basta violenza donne | ora certezza pena’

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 2 novembre 2019) Roma, 2 nov. (Adnkronos) – ‘L’ennesimo stupro nei confronti delle. Nella notte di Halloween a Carsoli, in Abruzzo, una ragazza di 23 anni è stata aggredita e violentata da un branco di giovani in un locale della zona commerciale. E’ ora di gridare tutti insieme: Basta! Basta a questi atti dibarbara perpetrata nei confronti delle. Mentre gli inquirenti sono al lavoro non si può che esprimere tutto il nostro dolore ed il rifiuto di questi inaccettabili comportamenti criminali”. Lo dichiara Stefania, deputata del Pd.“Nell’esprimere tutta la nostra solidarietà verso la giovane vittima – dice l’esponente dem – dobbiamo insistere affinchè vengano applicate le leggi e ci siadella pena. Anche le ultime norme sul codice rosso e sul femminicidio vanno applicate con fermezza. Ed è anche del ...

