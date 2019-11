L' allarme di Enea | entro il 2100 porti a rischio per l' innalzamento del mare

WWF : “I dati ENEA sull’andamento del sistema energetico sono un campanello d’allarme per il Paese” : L’Analisi del sistema energetico italiano per i primi sei mesi dell’anno, diffusa oggidall’ENEA, è un campanello d’allarme per il Paese perché, a fronte degli enunciati, si procede in direzione opposta a quella auspicabile sia per far fronte alla crisi climatica, sia per essere al passo con la transizione energetica in atto. A due anni dalla SEN ed a un anno dal PNIEC, manca ancora una strategia di implementazione per lo sviluppo delle ...