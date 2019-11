Lagarde alla Bce gestirà il Qe “eterno”

Inizia l’era Lagarde alla Bce sulla scia di Draghi. Sullo sfondo rilancio Qe - sfide Usa e Cina : Inizia l'era di Christine Lagarde alla Bce, la prima donna al timone, che prende ufficialmente oggi le redini dell'istituto di Francoforte succedendo a Mario Draghi. Otto anni che vedranno la francese impegnata nel suo nuovo ufficio nel grattacielo a Sonnemannstrasse, in un momento in cui, malgrado la tenuta dell'euro di fronte alla crisi finanziaria, gia' si addensano come nubi nere le preoccupazioni future a partire dalla bassa inflazione e ...