Lady Gaga sarà Patrizia Reggiani in un film sull’omicidio Gucci

Fonte : davidemaggio

(Di sabato 2 novembre 2019)ci ha preso gusto. Reduce dal successo di A Star Is Born – che le è valsa una nomination all’Oscar come miglior attrice protagonista – la cantante si rimetterà in gioco nel cinema, nello specifico in unche racconterà la tumultuosa dinastia della famigliae l’omicidio del nipote del fondatore della casa di moda, Maurizio. A riportare la notizia è Deadline. Il– diretto da Ridley Scott – vedràindossare i panni di, ex moglie di Maurizio. La donna, soprannominata ‘la vedova nera‘, è stata processata e condannata con l’accusa di essere la mandante dell’assassinio dell’ex marito sui gradini del suo ufficio il 27 marzo del 1995. Ha scontato 18 anni prima di essere definitivamente rilasciata nel 2016. Un ruolo decisamente insolito per, che dovrà fare i conti con un ...

ItinDiViaggio : RT @civitatis_it: Ha fatto impazzire star come Lady Gaga e Katy Perry ?? Sapete di chi stiamo parlando? Di Hello Kitty, ovviamente!? E, pens… - gagaisitalian_0 : RT @patrickpiccinin: 5 anno fa avevo Lady Gaga davanti a me e no, non si dimentica facilmente #ArtRAVEMilan - MassyScalinci : RT @patrickpiccinin: 5 anno fa avevo Lady Gaga davanti a me e no, non si dimentica facilmente #ArtRAVEMilan -